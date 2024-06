Leo Messi lancia un energy drink che gli esperti danno già per fallito

Patatine, vino e ora anche (e soprattutto) energy drink – Leo Messi continua la propria avventura imprenditoriale lanciandosi nell’evidentemente florido mercato al momento dominato da Gatorade e da Prime, il drink di Logan Paul.

“Evidentemente florido”, già: numeri alla mano – e stando a quelli riportati dai colleghi della CNN, a dire il vero – la categoria in questione ha un valore complessivo di 33 miliardi di dollari, con veri e propri pesi massimi – quelli citati appena una manciata di righe fa, tanto per intenderci – impegnati a contendersi il primo posto del podio. Riuscirà il peso mediatico della Pulce argentina a cambiare le carte in tavola?

Di cosa sa l’energy drink di Leo Messi?

Sarà una sfida impegnativa, insomma – una che, chissà, potrebbe necessitare di quel pizzico di causticità in più sotto la forma di un potenziale ingresso del suo eterno rivale Cristiano Ronaldo. Pare già di vederlo: la sfida dei due fuoriclasse che hanno dominato il calcio per quasi due decenni continua fuori dal rettangolo di gioco. Logan Paul, ci spiace: non hai scampo.

Ma non divaghiamo: Más+ – questo, di fatto, il nome di battesimo dell’energy drink di Leo Messi – è una bevanda analcolica (peccato: non ci sarebbe spiaciuto vederla competere anche con Boem, il drink pensato da Fedez e Lazza) a basso contenuto di zucchero contenente elettroliti e vitamine senza dolcificanti artificiali, coloranti o caffeina.

Al momento sono già stati annunciati quattro gusti differenti tra cui Miami Punch, un chiaro omaggio alla sua attuale squadra di calcio; e Orange d’Or, altrettanto eloquente richiamo al Pallone d’Oro. CR7, aspectiamo la tua mossa: un drink con le orecchie giganti per mettere l’accento sulle Champions League in bacheca?

Más+ sarà disponibile in doppio formato, con lattine e bottiglie; e farà il suo debutto assoluto in quel di Miami in data giovedì 13 giugno. Fan della Pulce, non temete: all’incursione solitaria in stelle e strisce farà seguito un lancio su internet nel mese di luglio, un approdo sugli scaffali dei supermercati statunitensi ad agosto e il più ampio lancio su scala globale entro la fine dell’anno.

Determinante, al fine di un potenziale successo (o sopravvivenza, se vogliamo adattare una lettura un poco più negativa ma forse anche più realista, sarà come e quanto sarà sfruttata l’immagine di Messi, a oggi unica caratteristica distintiva di Más+: “La categoria è satura, quindi tutto si riduce alla parità di prezzo e alla distribuzione” ha spiegato Andrea Hernández, fondatore di Snaxshot, una piattaforma di approfondimenti su cibi e bevande, facendo riferimento al settore in questione. “L’unico vantaggio che portano è legato all’immagine di Messi”.