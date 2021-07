Leonardo Bonucci sorseggia birra e Coca-Cola in conferenza: “Beviamo tutto stasera”

Se l’Europeo 2021 si è (quasi) aperto con il gesto di Cristiano Ronaldo che snobba la Coca-Cola in favore dell’acqua (seguito poi da Paul Pogba che toglieva la birra perché di fede musulmana), ecco che si chiude con Leonardo Bonucci che nella conferenza post finale Inghilterra-Italia si beve sia una bottiglietta di Coca-Cola che una di birra Heineken, alternandole mentre attende le domande dei giornalisti.

“Me la sono meritata”, esordisce il difensore azzurro siedendosi di fronte ai giornalisti, mentre sorseggia una bottiglia di birra. E proseguendo con un “beviamo tutto stasera” si apre e beve pure una Coca-Cola.

Insomma, il gesto della “star del match” Leonardo Bonucci, in conferenza stampa post-partita a fianco del CT Roberto Mancini, è decisamente in controtendenza rispetto a quanto fatto dai suoi due illustri compagni, che non solo non sposta Coca-Cola e birra Heineken, ma addirittura le beve entrambe.