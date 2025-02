Leonardo Maria del Vecchio compra il Twiga di Briatore e fonda un nuovo progetto

Leonardo Maria Del Vecchio, erede dell’impero Luxottica, e tra i giovani più ricchi d’Italia ha da tempo, tramite la sua LMDV Capital, mostrato i muscoli entrando di prepotenza nel settore della ristorazione, e la sua ultima mossa fa particolarmente rumore: LMDV, come lo chiameremo sinteticamente da qui in avanti, ha rilevato il 100% del gruppo Twiga, il celebre brand di locali di lusso di Flavio Briatore.

La fusione

L’operazione ha visto la fusione della Triple Sea Food di LMDV, titolare dei marchi di ristorazione Casa Fiori Chiari, Trattoria del Ciumbia e Vesta, con Twiga, dando vita al nuovo Lmdv Hospitality Group, ramo che si occuperà di ristorazione e accoglienza nella holding del giovane Del Vecchio. C’è riservatezza sulle cifre ma, secondo indiscrezioni e calcoli fatti dal Sole 24 Ore, sembra che l’acquisto si aggiri intorno ai nove milioni di euro.

Flavio Briatore commenta così, in perfetto stile corporate: “Twiga è stata un’icona dell’intrattenimento di lusso e uno dei brand più prestigiosi del nostro Gruppo. Oggi è arrivato il momento di affidarlo a una realtà capace di valorizzarne il futuro con una visione ambiziosa e strutturata. Lmdv Hospitality ha il potenziale per portare Twiga a un nuovo livello, rispettandone il Dna e aprendo la strada a nuove opportunità di crescita. Auguro a Leonardo Maria e al team di Triple Sea Food un futuro ricco di meritati successi”.

Cosa aspettarci dai nuovi Twiga

E il team di LMDV è già al lavoro. Sono previste ristrutturazioni per le location di Montecarlo e Porto Cervo, affidate all’architetto Stefano Belingardi, e per quella di Forte dei Marmi, firmata dallo studio Fanti Bozzetti Menegon.

La sinergia tra i gruppi sarà totale, con una serie di trasferimenti tra le varie strutture. Il ristorante di pesce Vesta di Pietrasanta verrà trasferito all’interno del Twiga di Forte dei Marmi, e nella sua vecchia sede sorgerà il nuovo stabilimento balneare a marchio Fiori Chiari. Vesta diventerà la punta di diamante della ristorazione nei locali, con una sede anche nel futuro ex Billionaire in Sardegna, che verrà riconvertito a Twiga, e dove troverà spazio anche un altro locale di Casa Fiori Chiari. Anche nei locali di Montecarlo e Baia Beniamin arriveranno due insegne di Vesta.

Marco Talarico, amministratore unico di LMDV Hospitality e amministratore delegato di LMDV Capital, spiega la sua visione sulla fusione: “LMDV Hospitality non è solo un gruppo in espansione, ma una visione ambiziosa che sta ridefinendo gli standard dell’ospitalità in Italia e nel mondo. Dopo aver costruito un’identità solida con Triple Sea Food, fondata su qualità e innovazione, ora acceleriamo il nostro percorso con l’integrazione di Twiga, icona del luxury entertainment. Questa operazione non è una semplice acquisizione, ma l’inizio di una nuova era: ristorazione, intrattenimento e lifestyle si fondono per creare destinazioni iconiche, in grado di dettare tendenze e attrarre un pubblico internazionale. Presto la Versilia vivrà una trasformazione epocale e nuove aperture rafforzeranno la nostra presenza su scala globale. Stiamo costruendo qualcosa di unico: un gruppo italiano che non si limita a crescere, ma che punta a essere un riferimento nel panorama internazionale dell’hospitality.”