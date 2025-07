Leonardo Maria del Vecchio rivoluziona il Billionaire di Briatore

Era il dicembre 2024 quando Leonardo Maria Del Vecchio acquistava i muri del Billionaire di Porto Cervo, annunciando poi l’apertura in quel sito di un nuovo Twiga, dopo che la sua LMDV Capital aveva acquisito il 100% del gruppo di locali di Flavio Briatore, operazione da cui è nata Lmdv Hospitality Group.

Dalle attività finanziarie e immobiliari, ora si entra nel vivo, ed è proprio il rampollo dell’impero Luxottica a dare l’annuncio: il prossimo 18 luglio inaugurerà il Twiga Porto Cervo, arrivando per la prima volta in Costa Smeralda e aggiungendosi ai locali già presenti a Forte dei Marmi, Montecarlo e Baia Beniamin.

Il Twiga Porto Cervo

Il nuovo Twiga è un locala sviluppato su due piani per oltre 2.200 metri quadri di superficie, proponendo una filosofia “dinner to club”, cena e dopocena tutto in un’unica struttura.

La proposta gastronomica, come anticipato in occasione dell’acquisizione di questo febbraio, è concepita con i brand di ristorazione del gruppo: Casa Fiori Chiari, il bistrot mediterraneo già presente in Brera a Milano e a Marina di Pietrasanta, e Vesta, con una cucina dalle ambizioni decisamente più fine dining e con una vista da cartolina. Il passaggio da ristorante a club avverrà a mezzanotte, quando alle consolle del Twiga si alterneranno dj set internazionali.

Per Leonardo Maria Del Vecchio, l’apertura del nuovo Twiga vuole essere un’occasione per tutta la regione.

“Con questa apertura, Twiga entra nel cuore del Mediterraneo con una visione nuova. Non è solo una location: è un’idea di futuro che parte da un luogo iconico per riscrivere l’esperienza dell’estate italiana. L’obiettivo non è occupare uno spazio, ma dare valore. Non replicare, ma evolvere. Vogliamo contribuire a riportare la Sardegna al centro delle rotte internazionali, non come una meta da attraversare, ma da sentire, rispettare e celebrare”.

Un entusiasmo condiviso da Carlo Ziller, ceo di LMDV Hospitality: “l’acquisto delle mura dell’ex Billionaire è un gesto che segna l’inizio di una nuova fase per Twiga. Prendere in mano uno spazio così carico di storia, trasformarlo e reinterpretarlo significa posizionarsi con chiarezza nel presente, ma con una visione rivolta al futuro”.