Leonardo Pieraccioni attacca la bistecca al cartoccio

di Marco Locatelli 9 Novembre 2021

Un Leonardo Pieraccioni ironico e tagliente quello che si mostra in una sua storia Instagram. Oggetto della sua sferzata la bistecca al cartoccio, ovvero la fiorentina che viene tagliata e messa all’interno di un cartoccio per essere consumata come street food.

Le parole di Pieraccioni nel video fanno intuire che per l’attore la tradizione toscana non va assolutamente toccata. Ecco le sue parole: “Qui a Firenze si fa un gran parlare perché hanno inventato la bistecca al cartoccio. Guarda che un è una cattiva idea eh! Io proverei a fare il babà al tegamino e il cacciucco nella lattina! Mah”.

Se siete appassionati di cucina tradizionale toscana, in questo articolo vi consigliamo le 14 migliori trattorie di Firenze dove provare la vera cucina toscana. Fiorentina inclusa, ovviamente.