Leonardo Pieraccioni si improvvisa chef, ma il risotto finisce nella spazzatura: polemiche

Leonardo Pieraccioni si è improvvisato chef per i suoi amici, ma il risotto non è venuto poi così bene ed è finito della spazzatura. Apriti cielo: il web si è scatenato!

di Manuela 11 Agosto 2022

Il web si è scatenato contro Leonardo Pieraccioni. L’attore e regista si è reso reo di un gravissimo peccato: non essere forse sempre un bravo chef. Il fatto è che Pieraccioni ha deciso di improvvisarsi chef per una serata con gli amici. Solo che il risotto che ha cucinato non era molto buono e la maggior parte è finito nella spazzatura. Non l’avesse mai fatto: il web è insorto al grido di “Non si spreca il cibo!”. Ma spreco di cosa? Se una cosa è immangiabile, è immangiabile, punto e basta. O a casa vostra siete tutti dei novelli Cracco?

Il fatto è che quando un piatto viene male, la mal riuscita può avere diversi livelli. C’è il livello base in cui il piatto può essere comunque mangiato anche se magari ha zero sapore. Ma c’è anche il livello di pasticcio così colossale da meritarsi un “Tu vuoi che io muoro?” in stile Joe Bastianich.

Ma andiamo con ordine. Pieraccioni ha deciso di cucinare un risotto per la famiglia e per alcuni amici, fra cui figurava anche Carlo Conti. Nel video postato su Instagram si vede il procedimento e gli ingredienti, fra cui anche riso, speck, noci, rosmarino e fichi.

Aiutato dalla figlia Martina, Pieraccioni filma tutta la procedura. E già dagli ingredienti qualcuno sosteneva che si vedeva che il piatto non sarebbe stato eccelso. Pieraccioni, comunque, va avanti: taglia i fichi, mette lo speck in padella, manteca col burro, butta il riso in pentola e impiatta.

Fin qui tutto ok, ma alla fine del video si vede Pieraccioni che butta la maggior parte del risotto nell’immondizia. Il che vuol dire una cosa sola: il risotto non doveva essere poi così buono. A conferma della cosa c’è anche Carlo Conti che commenta su Instagram “Io per amicizia l’ho preso 2 volte!! Ma siamo molto molto amici!!”. Ok, il risotto è stata una vera tragedia.

Solo che i fan di Pieraccioni si sono divisi. Da una parte c’era chi sottolineava che con quegli ingredienti la disfatta era pressocchè inevitabile. Altri che avrebbe dovuto darlo da mangiare al cane. Ma in molti hanno criticato il suo gesto di buttarlo nella spazzatura.

Ecco alcuni commenti:

“Però buttare via il cibo no, vabbè che è una gag ma non si può vedere”

“Un brutto spettacolo”

“Il cibo non si getta mai si mangia lo stesso buono o meno buono che sia”

“Succede (forse) – di dover buttare via del cibo – ma io non lo farei vedere specie se sono uno conosciuto, e anzi, me ne vergognerei”

“Però non si può vedere buttare via così tanto cibo”

Qualcuno, previdente, lo aveva avvisato che avrebbe scatenato un flame: “Prevedo la fila di sostenitori contro lo spreco alimentare in 3…2…1…”. Ok, siamo tutti d’accordo sul fatto che il cibo non vada sprecato, ma non vi è mai capitato di cucinare qualcosa non che non fosse buono, ma che fosse proprio immangiabile? Perché obbligarsi a mangiare qualcosa di non palatabile in nessun modo, rischiando pure di stare male dal disgusto?

Non è che Pieraccioni butti il cibo tutti i giorni, è capitato una volta, esattamente come capiterà ogni tanto a tutti noi di preparare qualcosa di non commestibile. Ricordo ancora con orrore un’anatra all’arancia finita nella spazzatura…