Lettonia, nuovo lockdown: bar chiusi, ai ristoranti consentito solo l’asporto

di Manuela 19 Ottobre 2021

Brutte notizie dalla Lettonia: qui è stato preannunciato un nuovo lockdown. A causa del flop della campagna vaccinale, in Lettonia i bar si preparano a chiudere, mentre i ristoranti potranno fare solo asporto.

Per via dell’alto numero di casi e di ricoveri in ospedale, ecco che il premier Krisjanis Karins ha annunciato alla nazione che, almeno per un mese, ci saranno nuove chiusure e restrizioni nel Paese.

Di sicuro da giovedì 21 ottobre e fino al 15 novembre, ecco che in Lettonia dovranno chiudere bar, cinema, teatri e sale concerto. Inoltre verrà imposto anche un coprifuoco fra le 20 di sera e le 5 del mattino successivo.

Per quanto riguarda i ristoranti, invece, potranno effettuare solamente l’asporto, mentre dovranno chiudere tutti quei negozi che non vendono prodotti essenziali. E ancora: la maggior parte della popolazione, dove possibile, dovrà lavorare in smart working o, comunque, a distanza. Sono esclusi da questa restrizione i lavoratori dei settori dei trasporto, delle costruzioni e pochi altri ancora.

Restrizioni verranno applicate anche nelle scuole: bisognerà fare lezione a distanza tranne che in prima, seconda e terza elementare. E questo tutto perché nel corso delle ultime due settimane in Lettonia si sono avuti 1.307 nuovi contagi su 100mila abitanti, il tutto a fronte del fatto che poco meno della metà della popolazione ha terminato il ciclo vaccinale (si parla solo di 1,9 milioni di abitanti).

Al contrario di quanto accade in Lettonia, invece, a Sydney è appena finito il lungo lockdown: bar e ristoranti sono stati riaperti.