L’ex chef della Casa Bianca critica l’alimentazione di Trump: “Basta fast food”

“Deve mangiare meno schifezze, o morirà”. A parlare è chef Andre Rush, stella del web e chef presidenziale già sotto quattro mandati, e l’oggetto della sua preoccupazione è il neo-eletto Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

“Durante il primo mandato era sempre di corsa” ha raccontato Rush, chef della Casa Bianca già durante il primo mandato del nostro protagonista, in una breve intervista a TMZ. “Non mangiava per 16/17 ore al giorno, faceva raramente colazione e non pranzava quasi mai”.

Per riempirsi la pancia era necessario attendere l’ora di cena, quando ad attenderlo c’era l’equivalente di un banchetto McDonald’s. Trump ha 78 anni: una dieta del genere, spiega Rush, non è più accettabile.

Cosa mangiava (e mangerà) Donald Trump?

Una piramide alimentare pressoché completamente declinata secondo i grandi classici del fast food – hamburger, bistecche puntualmente affogate nel ketchup, tacos, meat loaf, polpettoni. Il tutto annaffiato con Diet Coke – circa una dozzina al giorno, secondo quanto sostenuto dalle fonti – e milkshake al cioccolato. Insomma, pare la dieta di un bambino di 8 anni a cui è stato esaudito il desiderio di mangiare quel che vuole per un giorno.

A onore del vero è bene sottolineare che il non-rapporto di Trump con il cibo era già noto, e a tratti famigerato, già ben prima dell’intervista di chef Rush; e per certi versi ha assunto i connotati della ragione di stato quando, appena una manciata di settimane fa, concluse la campagna elettorale friggendo patatine da McDonald’s. Ma non divaghiamo.

“Spero che Donald Trump possa finalmente mangiare nella maniera più salutare possibile” ha spiegato ancora Rush. “Il suo organismo è cambiato e non può continuare a mangiare ogni giorno le solite cose: hamburger, polpettoni, tacos. È fondamentale che mangi meglio per assicurarsi di essere il più sano possibile per la sua età e per le esigenze del lavoro”. E cosa dovrebbe mangiare, dunque?

Rush ha spiegato che cercherebbe di ridurre il consumo di carne rossa, introducendo più pesce – pare che il nostro protagonista sia particolarmente ghiotto di salmone! – e facendo del suo meglio per intrufolare un po’ di frutta e verdura. “Intrufolare”, sì, in maniera furtiva: “La mia squadra doveva nascondergliela nei piatti per fargliela mangiare”.