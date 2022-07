Licata, sorpresa per un peschereccio: uno squalo bianco rimane impigliato nelle reti

di Luca Venturino 27 Luglio 2022

No, questo non è decisamente il solito articolo su di una pesca da record – come quella avvenuta un mesetto fa nelle acque del Lago d’Iseo, dove un pescatore locale riuscì a catturare un’enorme trota lunga da 20 chilogrammi e lunga quasi un metro -: anziché “miracolosa”, saremmo tentati di definire quanto capitato al largo di Licata, in Sicilia, perlomeno inquietante. Un peschereccio della marineria locale, infatti, impegnato in quella che a tutti gli effetti doveva essere una regolare battuta di pesca, al momento di tirare su le reti ha notato che un esemplare di squalo bianco era rimasto intrappolato tra le maglie.

Ora, a essere sinceri c’è da immaginare che all’equipaggio del peschereccio in questione sia già capitato di trovarsi faccia a faccia con uno squalo di questo tipo – o che perlomeno ne abbiano sentito parlare: non è eccessivamente raro, dopotutto, avvistare esemplari di questa specie in quel fazzoletto di mare -, ma di fatto meritano un plauso per aver mantenuto il sangue freddo e avvisato tempestivamente il personale della Capitaneria di porto, che ha provveduto a liberare l’animale seguendo le procedure di sicurezza. Come abbiamo accennato, lo squalo bianco è di fatto una presenza fissa nelle acque siciliane: gli esemplari di questa specie possono essere avvistati attorno alle Isole Pelagie nel periodo di riproduzione, ed è opportuno ricordare che nel solo Mediterraneo sono presenti più di cinquanta specie di squali.