Pesca, catturata nel Lago d’Iseo un’enorme trota da 20 kg

di Luca Venturino 30 Giugno 2022

Un vero e proprio gigante degli abissi, forse (ma ci teniamo il beneficio del dubbio) addirittura uno dei più grandi di sempre. Ci stiamo riferendo al bestione catturato qualche giorno fa nelle acque del Lago d’Iseo, e cioè una trota lunga circa un centinaio di centimetri e con un peso calcolato di 20 chilogrammi. L’autore della pesca da record, in grado di rivaleggiare con le colossali cernie catturate a Otranto un mesetto fa, è Pierluigi Belotti, pescatore di 56 anni originario del comune di Darfo Boario, in provincia di Brescia, che non ha saputo resistere alla tentazione di scattarsi qualche foto in compagnia della sua preda.

Stando alla sua testimonianza la cattura è avvenuta nella giornata di sabato 25 giugno nelle acque che lambiscono il comune di Sarnico, nella vicina provincia di Bergamo. Si tratta, come abbiamo accennato in apertura, di “una trota ibrido di marmorata da 20 chilogrammi per 100 centimetri di lunghezza”. Secondo quanto dichiarato dallo stesso signor Belotti il colosso in questione sarebbe anche “la trota più grande pescata finora in Italia e la seconda più grande al mondo”, ma confessiamo che è difficile appurare che queste affermazioni siano di fatto veritiere: chissà che alla prossima uscita in barca il signor Belotti non decida di trascinare con sé anche un giudice ufficiale del Guinness World Record?