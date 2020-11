Lidl, Croccante con sesamo Crownfield Limited Edition di Industria Dolciaria Quaranta: richiamo per rischio chimico

Nuovo richiamo, questa volta però sul sito di Lidl: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti Croccante con sesamo Crownfield Limited Edition di Industria Dolciaria Quaranta a causa di un rischio chimico.

Il nome esatto del prodotto interessato dal richiamo è Crownfield Limited Edition Croccante con sesamo 50g (EAN 20969967), mentre il nome del produttore è Industria Dolciaria Quaranta con sede dello stabilimento in via L. Da Vinci 247 a Caravaggio (BG).

L’avviso di richiamo interessa i seguenti lotti:

L201019

L201021

La data di scadenza o termine minimo di conservazione dei suddetti lotti è quella del dicembre 2021, mentre l’unità di vendita è quella da 50 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la possibile presenza fra gli ingredienti di semi di sesamo che possono essere stati contaminati da ossido di etilene. I consumatori che avessero in casa tali lotti, sono pregati di non mangiarli e di riportarli presso il punto vendita di acquisto per ottenere il rimborso (anche senza presentare lo scontrino).

Lidl ha specificato che il richiamo coinvolge solamente quei due lotti di questo prodotto, mentre altri prodotti venduti da Lidl Italia non sono coinvolti in questo richiamo. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde di Lidl Italia 800480048. Sia l’azienda Industria Dolciaria Quaranta Srl che Lidl Italia s.r.l. si scusano con le persone coinvolte per il disagio arrecato.