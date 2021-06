Lidl, Fagottini di pasta sfoglia farciti Deluxe: richiamo per rischio chimico

Sul sito di Lidl è stato pubblicato un nuovo richiamo: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti dei Fagottini di pasta sfoglia farciti Deluxe a causa di un rischio chimico. La foto che potete vedere nell’avviso di richiamo riguarda la Canapé Selection.

È stata la stessa Lidl Italia a comunicare ai clienti che il produttore dei “Deluxe” Fagottini di pasta sfoglia farciti 965g (questo il nome esatto del prodotto coinvolto nel richiamo) aveva richiesto il richiamo di tale prodotto.

La denominazione di vendita esatta del prodotto è “Deluxe” Fagottini di pasta sfoglia farciti 965g, quello con codice EAN 20841560. Il nome del produttore, invece, è Ajinomoto Frozen Foods France, quella con sede dello stabilimento in 771 allée des Tournesols a Zac du Barraouet, in Castelsarrasin, Francia.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

21005A: termine minimo di conservazione del 30 novembre 2022

21025M: termine minimo di conservazione del 30 novembre 2022

21005A: termine minimo di conservazione del 31 dicembre 2022

21025M: termine minimo di conservazione del 31 dicembre 2022

21033M: termine minimo di conservazione del 31 dicembre 2022

21025M: termine minimo di conservazione del 31 gennaio 2023

21033M: termine minimo di conservazione del 31 gennaio 2023

L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 965 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la potenziale contaminazione da ossido di etilene nell’ingrediente peperoncino. Vista l’esigua quantità di questo ingrediente nel prodotto finito, i clienti vengono rassicurati dal fatto che questi non costituisce un pericolo per la salute in quanto la concentrazione presunta di ossido di etilene nel prodotto finito si attesta su 0,0000183 mg/kg.

Tuttavia i consumatori sono invitati a non consumare i lotti del prodotto sopra indicati e a riportarli presso il punto vendita di acquisto per ottenere un rimborso (e questo anche senza presentazione dello scontrino).

Lidl sottolinea come il richiamo in questione coinvolta solamente l’articolo “Deluxe” Fagottini di pasta sfoglia farciti, 965g (EAN 20841560) con i termini di conservazione e i lotti specificati sopra. Gli altri prodotti venduti da Lidl Italia non sono coinvolti nel richiamo. Per ulteriori informazioni, poi, è possibile contattare anche il numero verde di Lidl Italia: 800480048.

Anche l’azienda Ajinomoto Frozen Foods France si scua poi con tutte le persone coinvolte per i disagi provocati.