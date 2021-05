Lidl lancia le scarpe in plastica raccolta negli oceani

Ci risiamo: Lidl Italia si dedica nuovamente al settore delle calzature e lancia le scarpe fatte di plastica raccolta negli oceani. Si chiameranno Crivit Ocean Bound e saranno prodotte, per l’appunto, da Crivit, il marchio sportivo di Lidl.

Se siete interessati a queste calzature sostenibili, sappiate che le troverete nei punti vendita Lidl a partire dal 6 maggio. Rimanendo all’interno del programma REset Plastic, ecco che Lidl, oltre a ridurre l’uso di plastica nel packaging dei suoi prodotti, adesso ha deciso di mettere in vendita anche delle scarpe fatte di plastica riciclata.

Secondo quanto rivelato, le scarpe sportive Crivit saranno realizzate con il 100% di plastica riciclata. Ben il 75% della parte tessile, a maglie traspiranti, deriva da bottiglie PET riciclate con metodi classici. L’altro 25%, invece, usa le Ocean Bound Plastic, cioè rifiuti di plastica raccolti dalla costa, dalle spiagge o nelle isole (nel caso specifico arrivano dai mari asiatici).

Ciascun paio di scarpe Crivit è stato realizzato usando da 11 a 16 bottiglie di plastica PET riciclata e opportunamente riconvertita per poter essere utilizzata per creare delle calzature.

Come potete vedere nella foto lanciata da Lidl, le scarpe saranno disponibili per tutta la famiglia. Tre i colori previsti:

nero

rosa

grigio

Per quanto riguarda il costo, siamo a 14.99 euro per gli adulti e 12.99 euro per i bambini. Avranno lo stesso successo delle scarpe “color Lidl” lanciate qualche mese fa dalla catena?