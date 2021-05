Lidl: tornano in vendita le sneakers andate sold-out a novembre

Tremate, tremate: le scarpe Lidl stanno per tornare. Vi ricordate delle coloratissime sneakers messe in vendita da Lidl Italia e andate sold-out a novembre scorso? Ebbene, da maggio saranno di nuovo sugli scaffali. Con buona pace di chi le aveva acquistate a prezzi maggiorati su siti dedicati pur di accaparrarsele.

Troverete le scarpe colorate di blu, giallo e rosso (con suola bianca e nera) in vendita a partire dal 10 maggio in tutti i punti vendita di Lidl. Il prezzo è rimasto invariato dall’anno scorso: un paio costa 12.99 euro.

Le scarpe realizzate con i colori del brand, erano andate a ruba appena uscite. In molti le desideravano, ma non erano riusciti ad acquistarle. Ma ecco che adesso Lidl rilancia questo prodotto della Lidl Fan Collection.

Ma non solo. Ricordiamo, infatti, che Lidl ha da poco lanciato anche la collezione di scarpe Crivit Ocean Bound: si tratta di scarpe realizzate con il 100% di plastica riciclata, in parte recuperata anche dagli oceani. In questo caso potrete scegliere fra i colori nero, rosa e grigio (e saranno disponibili sia in versione per adulti che per bambini).

Sempre per rimanere in tema green, da Lidl dovreste trovare anche la linea di intimo creata utilizzando la fibra SeaCell, ottenuta dalle alghe marine.