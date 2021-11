Lidl: nuovo supermercato green in arrivo a Vicenza

Lidl ha deciso di aprire un nuovo supermercato a Vicenza. E anche questa struttura sarà green e sostenibile per l'ambiente.

di Manuela 9 Novembre 2021

Lidl ha deciso di inaugurare un nuovo supermercato a Vicenza. E sarà tutto green, con particolare focus sulla sostenibilità ambientale (così come fatto da Lidl Italia anche per altre recenti aperture, come quella di Bergamo).

Trovate il nuovo punto vendita di Lidl in Corso Santi Felice e Fortunato. Nel nuovo supermercato lavorano 16 collaboratori. Inoltre è stato costruito anche un parcheggio con circa 90 posti auto, tutti a disposizione dei clienti. Gli orari di apertura sono assai ampi: il nuovo Lidl è aperto da lunedì a domenica dalle ore 8 alle ore 21.

Da qualche tempo l’azienda ha messo a punto una strategia di sostenibilità: per tale motivo il supermercato è stato costruito pensando soprattutto all’impatto ambientale. Come? In diversi modi:

Zero consumo di suolo: l’edificio è stato costruito su un’area che in precedenza era occupata da un’altra attività commerciale

Bonifica del terreno: Lidl si è occupato di bonificare il terreno sottostante contaminato dall’amianto, smaltendo poi 6mila tonnellate di terra

Costruzione di ampie vetrate: servono per garantire più luce naturale

Impianto di luci a LED: permettono di risparmiare più del 50% della normale illuminazione

Uso di energia proveniente in toto da fonti rinnovabili

Uso di un impianto fotovoltaico da 119 kW

Sistema di recupero dell’acqua piovana per irrigare le aree verdi

Creazione di postazioni per la ricarica di veicoli e bici elettriche, tutte a disposizioni dei clienti

In aggiunta, vicino al punto vendita, è stata anche costruita una rotatoria per migliorare la viabilità. È stata poi creata anche una strada di accesso alla scuola che sorge alle sue spalle. Infine è stato anche costruito un parcheggio ad uso pubblico.