Lidl sta per aprire il suo primo pub

Sì, per Lidl intendiamo esattamente il gigante della GDO. E sì, il pub in questione sarà all'interno di un supermercato.

Il primo pub di casa Lidl sorgerà, com’è forse ovvio, all’interno di un supermercato; ed è risultato di un parto lungo e difficile. I primi sforzi risalgono a un secolo fa, il 2019: il colosso della GDO aveva messo nel mirino l’apertura in un suo punto vendita a Dundonald, nell’Irlanda del Nord. E poi?

Beh, e poi gli ingranaggi della burocrazia si sono inceppati. Lidl avrebbe tentato di rilevare la licenza di un pub preesistente e andato distrutto in un incendio, ma un concorrente locale – la Philip Russel Ltd – si era messo di mezzo sostenendo l’inadeguatezza del piano.

Lidl ci provò nuovamente nell’agosto del 2020, e nuovamente la Philip Russell Ltd si mise di traverso sostenendo che il concorrente non avesse dimostrato che nella zona non ci fosse un numero sufficiente di pub. Le autorità giuridiche locali, però, hanno infine respinto il ricorso e concesso il semaforo verde all’iniziativa.

Come funzionerà il pub di Lidl?

Largo alle norme operative, dunque. Stando a quanto lasciato trapelare dai colleghi di the drinks business il nuovo pub potrà ospitare circa 45 clienti con un’offerta -almeno fino a questo momento – prettamente alcolica. Niente servizio di ristorazione, dunque: ci chiediamo, però, se qualcuno si porterà qualcosa da sgranocchiare dagli scaffali del supermercato stesso.

Il gigante tedesco avrebbe investito più di 400 mila sterline nella realizzazione del progetto, superando ostacoli di carattere anche e soprattutto burocratico. La pietra angolare del conflitto, come brevemente accennato, sarebbe stata costituita dalle legge locali circa l’ottenimento di una licenza per vendere e servire alcolici.

In Irlanda del Nord, infatti, una licenza nuova può essere concessa solo quando ne viene ritirata o ceduta un’altra. Lidl, dicevamo, avrebbe intravisto l’occasione per l’apertura del pub nel 2019, quando un locale nei paraggi è andato a fuoco.

Insomma: Lidl segue, con le dovute proporzioni, l’esempio del ristorante aperto da Ikea aperto giusto qualche mese fa. Al momento, però, non esiste ancora una data di apertura.