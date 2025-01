Masterchef 14: i TOP e FLOP delle puntate con Iginio Massari

Eccola, la puntata di Masterchef Italia in cui arriva Iginio Massari. Più puntuale – ma altrettanto piacevole – di una cartella esattoriale. Più annunciata della cerimonia di insediamento di Donald Trump. Più discussa e memata di Elon Musk che rotea gli occhi al cielo in preda a chissà quali visioni celestiali di invasioni di Marte.

Eccola, dicevamo, la puntata con Iginio Massari, e viene da chiedersi come mai, sapendo che prima o poi arriva, gli aspiranti Masterchef non si mettano tutti a fare un corso in cui imparano a preparare una crème brûlée o una pâte à choux, oltre alla salsa bernese e ai tortellini.

Ma d’altra parte c’è ancora gente che si fa beccare da Alessandro Borghese con la cappa sporca, quindi di che stiamo parlando. Certo è che sembra che quest’anno il maestro Massari sia stato meno terribile del solito, forse consapevole di avere di fronte una classe di mezze pippe a cui chiedere un tiramisù sarebbe stato già troppo. E infatti gli ha fatto farcire i tramezzini, e poi impilare una torre di bignè. Ma loro, la classe più spocchiosa di sempre, manco quello sono riusciti a fare.

TOP

Carissimoooo

Sai quando tu mi chiami e io ti dico che no, non mi disturbi affatto? In realtà dentro di me sto reagendo con lo stesso entusiasmo con cui i concorrenti di Masterchef accolgono Iginio Massari.

E ora dieta



Qual è il decimo ingrediente?

Il panettone gastronomico

Ecco, chef. Considerare il panettone gastronomico un ingrediente anziché un piatto unico è più o meno lo stesso identico errore che ho fatto io durante le feste.

La Mistery Box

È andata così, ve lo dico io. “Iginio, che vieni a fare quest’anno a Masterchef?” “Bho, non so. M’è avanzato un carico di panettoni, che dite se lo porto?”

La Raffaella Carrà dei pasticceri

Maestro se la prenda con Franco, stavolta noi non c’entriamo nulla.

Cambio gioco

Che poi, spezzare un po’ la monotonia mettendo su una partita di Jenga non è una brutta idea, eh.

Standing Ovation

Cannavacciuolo che acchiappa i bigné al volo idolo assoluto.

Ma non di tutti

Proprio no

I piani diabolici di Franco

Che capisce soltanto lui, lui che vive tra complotti e tranelli e li becca tutti perché ha con sé l’energia del chorizo emboracchado. Io ve l’avevo detto di tenere d’occhio Jocker.

FLOP

Romeo e Giulietta

Ma che abbiamo davvero visto il maestro Massari che fllirtava con Donna Katia?

Livello di difficoltà: diesci

Scusate eh, fatemi capire se sono davvero stata attenta: alla fine la difficilissima Mistery Box di questa settimana consiste nel farcire dei tramezzini, giusto?

Thrilling

Ma è inutile che mi metti tutta sta musica da suspance…STANNO FARCENDO DEI TRAMEZZINI PERDIO.

Prova non superata

E tra l’altro, manco quello riescono a fare.

Come è bello il panettone da Trieste in giù

Franco tu oggi hai deciso di inimicarti Iginio Massari più di quanto non abbia fatto io in passato.

Vieni a giocare con noi? Per sempre…

Le ciucciuvettole, come le chiama Sara, a me fanno un po’ paura, con Donna Katia che pur di stare vicino a Mary sovverte l’ordine delle cose e fa stringere tutti quanti senza che nessuno si azzardi a dire be’. Ha ormai preso possesso dello Shining. E se per ora usa il suo potere esclusivamente per non stare vicino a Pino, vedremo dalla prossima puntata di cosa sarà capace.

No no ma questi sono bravi eh

Dopo la crema pasticcera cruda, è immediatamente chiaro il perché della prova tramezzini.

Welcome to L.A., Lunigiana



Sì, sì, un bosco mi sembra il posto ideale dove accendere un falò.

Karma Mary, Karma.

Mai vista a Masterchef una frequenza così alta di volte in cui un concorrente ci ha creduto – ma ci ha creduto proprio tantissimo – e volte in cui è andata a finire con questa faccia qua.

Cra

Ed ecco che gli danno le rane, e loro le servono che ancora saltano nel piatto. Ma lo volete capire che i tramezzini gli dovete dare da fare, a questi??

Per un soffio

Mary, nonostante il suo piatto fosse ancora una volta il migliore di tutti (anzi, era un “Bel principe”, e chissà perché nessuno se ne rende conto) è stata salvata da Maillard. L’INVENTORE DEL SALE.