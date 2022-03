Lidl, Wurstel Servelade di Dulano: richiamo per rischio allergia

di Manuela 10 Marzo 2022

Sul sito di Lidl è stato pubblicato un nuovo richiamo: sono stati ritirati dal commercio un paio di lotti dei Wurstel Servelade di Dulano a causa di un rischio allergia. Sul sito l’allerta è stata pubblicata in questi ultimi due giorni.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Wurstel Servelade affumicati di puro suino, mentre il marchio del prodotto è Dulano e il codice EAN è 2015 5674. Il nome del produttore, invece, è Suter GmbH, in via Rheinhessenblick 2 a Gau-Bickelheim, in Fermania. Il numero di identificazione dello stabilimento è DE RP 03001 EG.

I numeri di lotto coinvolti nel richiamo sono:

46L0702X038G23, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 23 marzo 2022

46L0702X039G28, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 28 marzo 2023

L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 200 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio allergia. In pratica, a seguito di un errore di confezionamento, alcune confezione dei lotti sopra indicati hanno un contenuto differente: al posto di essere Wurstel affumicati di puro suino sono Wurstel ripieni al formaggio. Il prodotto, dunque, potenzialmente contiene l’allergene latte non dichiarato sulla confezione.

Per questo motivo i consumatori, soprattutto quelli allergici al latte, sono invitati a non consumare i lotti sopra indicati e a riportarli presso il punto vendita di acquisto per il rimborso, anche in assenza dello scontrino.

Viene poi sottolineato come il richiamo riguardi solo ed esclusivamente l’articolo e i lotti indicati sopra. Altri prodotti venduti da Lidl Italia non sono assolutamente coinvolti nel richiamo. Tuttavia, per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero verde di Lidl Italia: 800480048. Inoltre Sutter GmbH e Lidl Italia si scusano con i clienti per gli eventuali disagi provocati.