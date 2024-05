LievitaTO: il 12 maggio a Torino il nuovo format dedicato alla panificazione

Un palcoscenico dedicato al croissant – quello declinato in forme geometriche, certo, ma non solo -, alle tonde gourmet e tradizionali, al grano, alla farina e, più in generale e al contempo più precisamente, al mondo della panificazione: questo e altro è LievitaTO, baking day che, come lascia intendere l’ultima e furtiva sillaba, si terrà nella capitale sabauda. Appuntamento per domenica 12 maggio, dunque, presso la Centrale Nuvola Lavazza, dalle ore 10:30 fino alle 20.

Veri e propri protagonisti di LievitaTO saranno gli undici migliori panificatori della città (e non solo), che riempiranno l’intera giornata con degustazioni, talk, approfondimenti e cultura. I partecipanti alla giornata avranno l’occasione di assaggiare le proposte preparate dai panificatori (dolci e salate, badate bene: pizze, pani speciali, focacce, croissant, grissini e chi più ne ha più ne metta, ecco), affiancandole a una selezione di birre, vini e cocktail.

LievitaTO a Torino: i panificatori, i talk, le informazioni pratiche

Sono undici, come dicevamo in apertura di articolo, i panificatori invitati – undici nomi, undici diversi progetti, undici personali declinazioni del modo di intendere la panificazione. Bando alle ciance, dunque: a LievitaTO ci sarà Antonio Follador di Forno Follador, forte di tre punti vendita tutti e tre raccolti a Pordenone; ed Enrico Murdocco di Tellia, che i nostri lettori più attenti ricorderanno per avere realizzato il primo pane con farina di grilli realizzato in Italia (e anche miglior panettone emergente nella nostra classifica del 2023).

Seguono poi Jacopo Pistone di Cibario, bakery che panifica con lievito mare o fermenti naturali; Massimiliano Prete di Sestogusto (piccola curiosità: secondo i ricercatori si tratta della sensibilità della bocca al sapore dei carboidrati e che, di conseguenza, ci fa amare la pizza, il pane e via dicendo); Gianluca Ribotta della Panetteria Ribotta, che lavora da tre generazioni seguendo la missione di recuperare i cosiddetti sapori di una volta; Luca Scarcella de Il Forno dell’Angolo, che sforna ogni giorno dai trenta ai quaranta tipi di pane; Sergio Scovazzo di Grano, già tre volte vincitore dei concorsi Una Mole di Colombe e Una Mole di Panettoni; Alessandro Sporto di Sporto Bakery, che unisce la grande esperienza nella lievitazione e la continua ricerca di materie prime d’eccellenza.

A chiudere gli undici nomi troviamo Alessandro Tonello di Lievitando, Maicol Vitellozzi dell’omonima bakery sabauda, noto anche e soprattutto come uno degli inventori del Crubik; e infine Marco Voci de I Frutti del grano, alfiere di una seconda generazione di panificatori che si distingue per la passione per il lievito madre e i grandi lievitati.

Segnaliamo poi, nel palinsesto dei talk, la presenza della penna dissaporiana Dario De Marco a moderare l’incontro “La viennoiserie 2.0, dal croissant cubico a quello sferico: cosa arriverà dopo?”, in cui interverranno Maicol Vitellozzi e Jacopo Pistone, alle ore 16:30.

Ancora qualche riga dedicata alle informazioni pratiche, dunque: il biglietto di accesso a LievitaTO comprende la degustazione di 11 specialità (a scelta tra pizze, focacce, grissini, viennoiserie, lievitati dolci e salati), costa 20 euro – ma 15 per i primi cento accreditati – ed è acquistabile direttamente dal sito dedicato. Aggiungendo otto euro, per di più, si potrà inoltre aggiungere all’esperienza il biglietto al Museo Lavazza con durata di sei mesi dalla data dell’evento.