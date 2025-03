Limoncè, dopo aver disseminato l’Italia di limoncello, diventa un aperitivo

Chi c’è c’è, chi non c’è non c’è. Lo spot storico del Limoncè è impossibile da dimenticare, e probabilmente una delle ragioni per cui il brand è riuscito a disseminare l’Italia di limoncello. I tempi cambiano però, e con una cultura del bere più moderata ed eterogenea, meno frequente e a meno gradi, c’è bisogno di rinnovamento. Così il marchio, gioiellino giallo oro del portfolio Stock Spirits, da dopo pasto diventa aperitivo.

Cos’è Limoncè Aperitivo

La nuova creatura Limoncè si prepara ad essere la più fresca e leggera della gamma. A “soli” 14,8 gradi di gradazione alcolica, la bottiglia da aperitivo fa il suo debutto nell’accattivante mondo dei mixer per cocktail apripista alla serata. Una rivoluzione in Limoncè, da almeno trent’anni considerato il digestivo per eccellenza, ovvero l’ultima cosa da bere una volta terminati i pasti principali. Che sia poi effettivo nella digestione è tutto da vedere, vista la quantità di zuccheri che questo e altri tipi di liquore contengono.

L’ultima bevanda si diceva, non certo la prima. Come è venuta l’idea dell’aperitivo? Lo spiega Valentina Simonetta, direttore marketing di Stock Spirits, gruppo beverage fra i più grandi in Europa. “È una grande innovazione tutta italiana e il primo rilancio internazionale che l’azienda compie a livello paneuropeo”. Si tratta in sostanza, spiega Simonetta, di intercettare il trend del “bere bene e a minor gradazione alcolica”, e di andare incontro ai gusti di altri paesi europei (Limoncè aperitivo sarà distribuito anche in Francia, Germania, Polonia, Repubblica Ceca).

Come si fa il limoncello spritz

Il gusto (e colore) del limoncello spritz in effetti per noi è una cosa nuova. O almeno, lo è per chi non bazzica le zone ad alto turismo francofono e germanofono, Lago di Garda su tutti. Il cocktail giallo da aperitivo usa l’oro del limone sotto spirito al posto del rosso cocciniglia dei due soliti contendenti made in Padova e Milano. Stock Spirits, spiega Valentina Simonetta, punta proprio a questo: “Faremo attività sul punto vendita, influencer marketing e molto digital, anche con una campagna video in programmatic. La nostra ambizione è quella di tingere di giallo l’estate italiana”.

Noi avevamo puntato tutto sui The Kolors, ma il tema del tormentone a colori torna. Il sito web aziendale svela come fare correttamente un limoncello spritz. Tre parti di prosecco, due parti di Limoncè Aperitivo, una parte di soda serviti in un calice pieno di ghiaccio. Guarnito tassativamente con la fettina di limone fresco, lo spritz diventa a tutti gli effetti “l’aperitivo alla siciliana”. In casa Limoncè si pregusta una stagione color dell’oro: noi saremo pronti?