Lindt lancia le barrette di cioccolato “al latte” vegane

di Manuela 5 Maggio 2022

Da Lindt arrivano le barrette di cioccolato al latte vegane. Ovvero barrette di cioccolato al latte d’avena, senza lattosio e adatte anche ai vegani.

A dire il vero, in realtà, le barrette Lindt vegane c’erano già, erano senza lattosio per gli intolleranti al latte. Solo che venivano distribuite solamente in Canada e Regno Unito. Da tempo, però, gli americani intolleranti al lattosio chiedevano a gran voce la possibilità di assaggiare questo cioccolato vegano e finalmente adesso sono stati accontentati.

Anche se, a ben vedere, le barrette di cioccolata per vegani esistono già da tempo e si chiamano “tavolette di cioccolata fondente” che, non avendo alcuna oncia di latte ed essendo il cacao un vegetale, sono automaticamente vegane. Certo, se mi dici che sei vegano e che non ti piace la cioccolata fondente (eresia!) e che vuoi la cioccolata al latte, ma senza latte, beh, almeno adesso sei stato accontentato.

Ma torniamo alla Lindt che, già due anni fa aveva proposto il suo cioccolato vegano. Nel tentativo di replicare la consistenza cremosa delle barrette di cioccolato Lindt, ecco che l’azienda ha dovuto usare una miscela di pasta di mandorle e latte in polvere d’avena senza glutine (quindi queste tavolette sono universali, vanno bene per tutti: per chi è vegano, per chi è intollerante al lattosio e anche per chi è intollerante al glutine. Chiedo per un’amica: vanno bene anche per chi è allergico ai legumi? Non è che contengono soia o arachidi come la maggior parte delle tavolette di cioccolato?).

La gamma di tavolette di cioccolata con latte di avena avrà due gusti:

cioccolato al latte d’avena

caramello salato

Come dicevamo prima, la varietà al latte d’avena era già stata proposta in precedenza in Canada e Regno Unito, solo con gusti diversi: i primi hanno le varianti Original, Hazelnut e Salted Caramel, mentre i secondo hann le varietà Smooth e Haelnut.

Ann Czaja, Master Chocolatier Lindt, ha garantito che le barrette Lindt Classic Recipe OatMilk forniranno la stessa esperienza liscia e cremosa del classico cioccolato al latte Lindt.