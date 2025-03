L’inquietante scoperta scientifica sui dolcificanti artificiali

È dal 2023 che una quantitativo sempre crescente di dati ed elementi collega il consumo di cibi e bevande con zero o basse calorie all’aumento di peso, tanto da aver spinto l’Organizzazione Mondiale della Sanità a emettere un avvertimento ufficiale in cui invitava a non usare dolcificanti in caso di diete per perdita di peso.

Ora sono arrivate le prove: uno studio indica come il consumo di un dolcificante artificiale come il sucralosio sia controproducente durante una dieta, innescando una risposta nel cervello che aumenta l’appetito quando usato per addolcire una bevanda.

Come funziona

La dottoressa Katie Page è professoressa associata di medicina e pediatria e direttrice del centro di ricerca sull’obesità e diabete della scuola di medicina della California del sud a Los Angeles: “il sucralosio attiva un’area del cervello che regola la fame e quella attivazione è collegata a livelli di appetito più elevati”, spiega.

I numeri parlano chiaro: i soggetti che hanno bevuto acqua con aggiunta di sucralosio hanno visto un aumento del 20% dell’appetito rispetto a quelli che hanno bevuto acqua con normale zucchero. Questo dolcificante è indicato nell’etichettatura europea come E995, e venduto con vari altri nomi commerciali come Candys, Canderel Yellow, Cukren, Nevella, Splenda, SucraPlus, Sukrana and Zerocal.

Al momento lo studio ha riguardato solo il sucralosio e non ha investigato altri diffusi dolcificanti artificiali come l’aspartame, l’acesulfame o la saccarina.

I produttori di Splenda sono intervenuti nella questione attraverso un portavoce: “i dolcificanti come il sucralosio sono raccomandati dai professionisti della sanità e sicurezza alimentare, ed organizzazioni attendibili per la lotta all’obesità e al diabete, e studi scientifici dimostrano che l’impatto dei dolcificanti a basse o zero calorie sul peso corporeo è simile a quello dell’acqua, e prodotti dal sapore dolce hanno ridotto la voglia di dolci ulteriori, aiutando le persone a gestire il peso, riducendo le calorie assunte tramite gli zuccheri”.