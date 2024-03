L’insalata da grigliare é arrivata per Pasquetta

La magia del marketing, e dell’azzardo ai tempi dei social network: alziamo le mani quando un’azienda riesce a fare autoironia rendendo invincibili e inattaccabili i propri punti deboli nel contesto più critico. Parliamo dell’insalata da grigliare, un’idea di Agricola Moderna, che ha battuto tramite un packaging aggressive e frasi tra il sarcastico e il caustico i carnivori a Pasquetta.

Si tratta di semplice insalata, ma tutto sta nella presentazione accattivante che si distingue in un mare magnum che parla di carne e basta in occasione delle feste pasquali. Se volete che anche un ingrediente insignificante (non in generale, ma in tale circostanza) conquisti il proprio spazio allora eccovi un esempio di inserzione vincente.

Smoked Salad batte la salamella a Pasquetta

L’azienda di Melzo (MI) è un brand giovane e dinamico che si occupa di agricoltura verticale, e ricorda nello stile Planet Farms (vertical farm adottata persino dallo stellato Da Vittorio). Verdura a foglia (insalate e basilico) coltivate in Italia, senza uso di pesticidi, nickel free e usando il 95% di acqua in meno rispetto all’agricoltura tradizionale.

E sanno farsi valere anche nel weekend dell’anno in cui è quasi vietato parlare di insalata. Questo in particolare è un prodotto descritto da Agricola Moderna come “la prima insalata da grigliare”: buona da mangiare, croccante appena grigliata. Insomma perfetta per contribuire alla grigliata di Pasquetta, accanto o insieme a panini e carni arroventate.

L’insalata che si prende gioco dei carnivori

C’è una certa soddisfazione, che trapela dalla comunicazione scelta da Agricola Moderna, nel blastare i carnivori a Pasquetta. Ovviamente per strategia, per provocare, per strappare una risata. Sì perché l’insalata da grigliare “al massimo rimane tra i denti e non sullo stomaco”, ribalta la barzelletta tipica sul “vegano che arriva alla grigliata” e che “brucerà solamente agli amanti della carne”.