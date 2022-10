Listeriosi: ritirato dal mercato un lotto del Gorgonzola Dolce DOP di Pascoli Italiani

di Luca Venturino 17 Ottobre 2022

Continua l’emergenza listeriosi: il focolaio individuato nelle ultime battute di settembre, che le autorità sanitarie sono riuscite a ricondurre al consumo di alcuni wurstel crudi, i controlli per verificare la presenza di questo particolare batterio negli alimenti attualmente in commercio in tutto il territorio nazionale si sono intensificati notevolmente. Nello specifico, il Ministero della Salute ha emesso un allarme per “possibile presenza di listeria monocytogenes” in un lotto del Gorgonzola Dolce DOP di marchio Pascoli italiani: il Caseificio Gelmini Carlo, con sede a Besate (Milano), ha infatti disposto il richiamo dal mercato del lotto 218246252, venduto in confezione da 300 grammi nei negozi Eurospin, per rischio microbiologico.

I consumatori che hanno acquistato il formaggio in questione, naturalmente, sono chiamati a non consumarlo e a riportarlo quanto prima al punto vendita in cui sono stati acquistati in modo tale che il personale presente possa procedere con la sostituzione o il rimborso.

È importante ricordare, infine, che come accennato il personale sanitario dello stesso ministero della Salute sta svolgendo una serie di indagini sugli alimenti potenzialmente correlati ai casi di listeriosi; e che di recente ha emesso alcune semplici linee guida per prevenire il contagio.