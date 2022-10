Listeriosi, trovate tracce del batterio anche nei tramezzini al salmone di Allegri Sapori

di Luca Venturino 5 Ottobre 2022

Continua l’allerta listeriosi: dopo il focolaio scoppiato negli scorsi giorni e ricondotto dalle autorità sanitarie al consumo di alcuni wurstel crudi, ecco che scatta un nuovo allarme riguardante alcune confezioni di tramezzini al salmone e maionese del marchio Allegri Sapori. La stessa azienda, infatti, ha di recente disposto il richiamo dal mercato dei lotti del prodotto sopracitato numeri 22952 1 e 22952 2 segnalando, come poi riportato sullo stesso sito del ministero della Salute, di aver riscontrato la presenza di Listeria monocytogenes durante le regolari analisi di laboratorio.

I consumatori che hanno acquistato dei tramezzini provenienti dai lotti in questione, naturalmente, sono invitati a non consumarli: il corso d’azione suggerito è quello di riportarli al punto vendita in cui sono stati acquistati entro il 10 di ottobre, in modo tale che possano essere rimborsati o eventualmente sostituiti. Vi ricordiamo, nel frattempo, a non lasciarvi prendere dal panico: il sopracitato allarme relativo ai wurstel, a cui è possibile fare risalire più di sessanta casi clinici, è attualmente sotto il controllo delle autorità sanitarie.

È importante ricordare, infine, che lo stesso ministero della Salute sta svolgendo una serie di indagini sugli alimenti potenzialmente correlati ai casi di listeriosi; e che di recente ha emesso alcune semplici linee guida per prevenire il contagio.