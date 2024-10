Lizzo annuncia l’addio alla dieta vegana (e non è l’unica, pare)

L’annuncio, come di consueto, arriva dalla vetrina dei social. Lizzo, celebre cantante a stelle e strisce, abbandona la dieta vegana dopo quattro anni. O almeno, le fa ciao ciao con le mani, con i piedi e con tutto il resto almeno per il futuro prossimo. Ma perché?

La scintilla è scattata durante un viaggio in Giappone. “Qualcuno mi ha suggerito di provare la dieta giapponese perché è una delle diete più sane al mondo e contiene alcuni dei miei cibi preferiti”, ha spiegato la nostra protagonista in un reel su Instagram. Ma attenzione: non è solo una questione di gusto. O almeno così pare.

La versione di Lizzo (e di chi l’ha preceduta)

“Quando sono arrivata in Giappone, sono rimasta stupita da quanto fosse pulito e delizioso il loro cibo”, ha continuato Lizzo. “Mi sono concessa un sushi fresco e un uovo soffice e sono rimasta stupita da quanto mi sentissi bene il giorno dopo”. Ecco, qui il punto: “Questo mi ha portato a intraprendere un viaggio per capire il modo in cui le proteine ​​animali potessero influenzare il mio corpo”. Quanta solennità.

Tali proteine animali avrebbero aiutato la cantante ad “avere più energia, a perdere peso e a concentrarmi meglio“. Ma c’è anche altro: “Continuo però a credere che al dieta vegana sia comunque la più sana in assoluto, e aspiro a diventare un giorno completamente vegana”. L’impressione è che ne parli come se fosse uno status o un segno particolare da scrivere sulla propria carta d’identità.

Nei commenti qualcuno fa (giustamente) notare che citare la mancanza di proteine pare una giustificazione un po’ bislacca: “Il fatto che abbia detto Ho aggiunto le proteine alla mia dieta come se non ci fossero proteine plant-based mi fa impazzire”, ha commentato un utente. “Sono stanco di queste celebrità che s’improvvisano esperti di tutto”, fa eco un altro. “Le proteine vegane esistono“.

Lizzo, a prescindere dalle sue motivazioni, non è l’unica celebrità a essersi allontanata da questo particolare regime alimentare. Ricordiamo di Bear Grylls, che ha fatto una completa inversione a U e rinnega il proprio passato vegano al punto di vergognarsene; ma anche di Miley Cyrus, Serena Williams, Channing Tatum e Beyonce tra gli altri.