Lo chef Marco Stagi lascia il ristorante stellato Bolle Restaurant

Passate le feste ecco che arriva la notizia di un cambio di guardia al ristorante stellato Bolle Restaurant di Lallio, in provincia di Bergamo: lo chef Marco Stati ha lasciato la cucina del locale. A partire dal 1 gennaio 2024, infatti, Stagi non è più lo chef del Bolle Restaurant. E ovviamente è subito partito il toto nomi, anche se bisognerà attendere dopo il 17 gennaio per scoprire chi prenderà il suo posto.

Chi sarà il nuovo chef dello stellato Bolle Restaurant?

Ovviamente non è che la cucina del locale sarà in balia di se stessa: fino al 7 gennaio, infatti, ad occuparsene sarà il sous chef. Poi ci sarà una pausa fino al 17 gennaio e solo in quel momento (forse) verrà annunciato il nuovo chef.

Anche perché la scelta non sarà facile: il Bolle Restaurant ha ottenuto la sua stella Michelin nel 2022, stella riconfermata per il 2023, ma con l’uscita di scena di Stagi, ecco che bisognerà trovare un nuovo chef che dovrà sostenere il peso di tale Stella.

Il ristorante, di proprietà dell’azienda di pentole Agnelli sin dal 1907, azienda con sede sempre a Lallio, ha spiegato tramite un comunicato stampa di aver deciso di conclude il rapporto di collaborazione con lo chef Marco Stagi il 31 dicembre 2023. I gestori hanno ringraziato lo chef per il supporto offerto, augurandogli un nuovo ed entusiasmanete percorso al di fuori del progetto di Bolle Restaurant.

I gestori hanno poi specificato che, al momento, sarà il sous chef a gestire la brigata di cucina. Tuttavia, a partire da fine marzo 2024, ecco che il loro sous chef sarà affiancato da un nuovo chef. Il cui nome, però, non è ancora stato fatto. Anche perché i gestori parlano di due papabili, giovani chef, entrambi con pregresse esperienze di fine dining sia in campo nazionale, sia in campo internazionale. Uno di questi due chef andrà dunque ad aggiungersi alla brigata di cucina, in modo da migliorare ed elevare ancora di più il menu del Bolle Restaurant.

Purtroppo la proprietà ha ritenuto opportuno non rivelare alcun nome, dunque il dubbio rimane: chi si assumerà l’onore di portare avanti la stella Michelin?

E in tutto ciò, Marco Stagi dove andrà? Anche questo non è dato saperlo. Il suo profilo Facebook non è ancora aggiornato (infatti figura che lavora ancora presso il Bolle Restaurant). Se però si va sul suo profilo Instagram, ecco che qui, in un post, ha parlato della conclusione della sua esperienza come chef del Ristorante Bolle. Dopo quasi 4 anni, Stagi lascia il Bolle Restaurant, ringraziando la sua squadra, sia quella passata che quella presente in quanto tutti, chi più e chi meno (a chi sarà rivolta questa frecciatina soft?) hanno contribuito a realizzare il progetto Bolle.

Stagi ha poi ringraziato per il supporto la famiglia Agnelli e anche Angelo in quanto, con le loro teste da artisti, sono riusciti a combinare qualcosa di bello. ringrazia poi i fornitori e i clienti, ma aggiungere che per lui è arrivato il momento di fermarsi un secondo per riordinare le idee, riflettere e ripartire verso nuovi progetti. E conclude ringraziando tutti e spoilerando che ritornerà presto al lavoro.