David Kinch trasforma il suo ex tristellato Manresa in un pop-up per gli chef stellati

Vi ricordate di David Kinch? Ebbene: adesso ha deciso di trasformare l'ex ristorante tristellato Manresa in un pop-up per gli chef stellati. Ecco come funzionerà

Era la fine del 2022 e fra lo stupore generale ecco che lo chef David Kinch aveva annunciato ai suoi fan che avrebbe chiuso il ristorante Manresa, tre stelle Michelin. Dopo ben 20 anni di onorata carriera, ecco che lo chef aveva deciso di chiudere baracca e burattini. Ma a quanto pare non era per sempre perché lo chef ha deciso di modificare la proposta ristorativa. Nello spazio di Los Gatos, infatti, dalle ceneri del Manresa sorgerà il nuovo format Ritual ad Manresa, un vero e proprio pop-up che ospiterà residence di chef stellati a cicli di tre settimane.

Come funzionerà il nuovo Ritual at Manresa di David Kinch?

David Kinch sarà coinvolto direttamente in questo progetto nelle vesti di “Ambasciatore culinario” del Ritual at Manresa. Suo il compito di accogliere ogni mese circa uno chef stellato. Ogni tre settimane gli chef coinvolti nel progetto cambieranno, ma saranno sempre chef provenienti dai ristoranti stellati di tutto il mondo.

Il primo a sfruttare questi spazi sarà lo chef Angel Leon del ristorante spagnolo Aponiente, tre stelle Michelin: a lui l’onore di aprire le danze il 17 gennaio 2023. Dopo tre settimane, Leon lascerà il posto allo chef Junghyun Park, del ristorante due stelle Michel Atomix, nel mese di marzo.

Tramite una nota stampa, David Kinch ha spiegato che alla base di questo cambio di rotta c’è il fatto che dopo 20 anni passi a costruire il Manresa, adesso si è ritrovato entusiasta nel far parte di questo nuovo capitolo che lo vedrà assumere il ruolo di ambasciatore culinario del Ritual at Manresa.

Secondo Kinch, il Ritual at Manresa è il perfetto erede del Manresa old style: si passerà da un’esperienza a tre stelle all’accogliere alcuni dei migliori chef del mondo, con una proposta culinaria che, praticamente, si rinnoverà ed evolverà ogni mese. Per Kinch il Ritual diventerà una sorta di parco giochi creativo culinario: proprio a Los Gatos gli chef più rinomati potranno innovare e creare a loro piacimento.

Per quanto riguarda i prezzi, sono stellari pure loro, manco a dirlo. Si parte da minimo 450 dollari a testa con abbinamenti opzionali di vini e analcolici. Ogni sera saranno disponibili solamente 48 posti, motivo per cui è possibile anche fare un abbonamento al Ritual ad Manresa, in modo da poter prenotare una qualsiasi delle cene per tutto il 2024 senza alcun problema, con posti last minute, possibilità di partecipare agli incontro di benvenuto con gli chef e possibilità di prenotare una sala privata.

Questi sono gli chef che si alterneranno per tutto il 2024: