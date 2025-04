Lo chef stellato Jean Imbert è accusato di violenze da quattro sue ex

Jean Imbert è un celebre chef francese, titolare di un piccolo impero di ristoranti di lusso che vanno dagli stellati “Plaza Athénée” di Parigi -dove ha sostituito Alain Ducasse- e ”La Palme d’or” dell’Hotel Martinez di Cannes, a resort in Polinesia Francese ed Egitto, fino ad Disneyland Paris.

Vincitore dell’edizione francese di Top Chef, è decisamente a suo agio con i media e con le celebrità, tanto da meritarsi il titolo di “chef to the stars”, il cuoco delle stelle, è ora nei guai per le gravi accuse rivoltegli da quattro sue ex fidanzata che, in un’inchiesta pubblicata dal settimanale Elle, denunciano violenze fisiche e psicologiche.

“Incapace di trattenere impulsi violenti”

Il ritratto dipinto dalle accusatrici è quello di un uomo “geloso in modo ossessivo e incapace di trattenere impulsi violenti”. La sua più recente ex fidanzata, Zoe (nome cambiato), racconta: “controllava con chi uscivo e a che ora tornavo a casa. Mi rimproverava di parlare con alcuni miei amici che sospettava fossero innamorati di me”.

Kelly Santos, artista, racconta di “folli attacchi” di gelosia da parte dello chef, dovuti al suo non essere ancora divorziata dal marito con cui il rapporto sembrava ormai compromesso. Ottenuto il divorzio, Imbert non si è comunque placato, criticandola perché si vestiva “come una puttana”, chiamandola “sgualdrina”, e arrivando a mordere Santos “fino a farla sanguinare”.

Imbert aveva già evitato una denuncia nel 2013, quando la compagna di allora Lila Salet minacciò di rivolgersi alle autorità dopo che lo chef le aveva sfondato la porta di casa a calci e pugni: “Jean mi convinse dicendo che avrebbe danneggiato la sua carriera”, ha dichiarato. È continuata così una relazione “piena di denigrazioni, insulti e attacchi di gelosia (…) È diventato violento. Mi chiamava puttana, alcolizzata, tossicodipendente, dicendomi che ero lo zimbello di tutta Parigi”.

Un atteggiamento confermato da una quarta donna, chiamata col nome di fantasia di Éléonore: “aveva da ridire dieci volte al giorno, ma io mi difendevo verbalmente e a volte lo insultavo. Ero come un gladiatore nell’arena, esausta”. Éléonore racconta anche di essere stata colpita alla testa da Imbert durante le riprese di un programma, violenza confermata da un testimone e da una radiografia del giorno successivo in cui si riscontrano fratture al naso.

La difesa di Imbert

A raccontare la versione dello chef sono i suoi avvocati, che si sono rivolti a Elle per rispondere a tutte la accuse, presentando i fatti come le dinamiche di rapporti di coppia particolarmente tumultuose.

Riguardo a Zoe dichiarano: “tutto questo fa chiaramente parte di una relazione sentimentale, con particolarità che possono essere apprezzate o meno da un punto di vista morale, ma che in ogni caso erano perfettamente reciproche”.

Stesso copione per Santos, la cui situazione sentimentale complicata avrebbe esasperato le tensioni: “è possibile che gli scambi di coppia diano luogo ad atteggiamenti più o meno sani, a nevrosi o addirittura a scatti d’ira, che non costituiscono l’esercizio di una violenza psicologica. Il dolore espresso da Kelly Santos non basta da solo a dipingere Jean Imbert come un carnefice”.

E se la porta di Silet è stata effettivamente sfondata, gli insulti non sono confermati, mentre la violenza nei confronti di Éléonore sarebbe reciproca: “questa scena si è verificata in un momento di violenza subita da Jean Imbert, quando è stato afferrato da Éléonore. Imbert si rammarica profondamente delle conseguenze per lei”.

Per il momento la vicenda si sta mantenendo al di fuori dei tribunali, ma lo “chef delle star” potrebbe dover affrontare le sue accusatrici qualora queste decidessero di denunciarlo