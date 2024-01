Lo chef stellato Simone Selva firma i piatti di Bofrost

Nuova collaborazione in vista per lo chef stellato Simone Selva (attualmente vanta il primato di essere il più giovane stellato d’Italia) e Bofrost, la celebre ditta di San Vito al Tagliamento dedicata alla vendita a domicilio di prodotti surgelati e freschi. Selva, infatti, ha firmato 24 piatti gourmet per Bofrost, ma attenzione: non verranno distribuiti con i camioncini dei surgelati. Lo so che ci speravate, ma per ora no.

Qual è la proposta di Simone Selva per Bofrost?

Se non saranno distribuiti con i camioncini dei surgelati, dove poter assaggiare i nuovi piatti di Selva per Bofrost? Semplice: nei due locali Bofrost City Point di Milano. E come al solito, i fortunelli di Milano potranno farseli arrivare direttamente a casa grazie alle piattaforme di delivery.

I piatti saranno dunque disponibili nei Bofrost City Point di via Plinio e di via Cesare Corrente. Inoltre potranno essere acquistati per l’asporto o ordinati sulle piattaforme di delivery, ma le consegne in questo caso sono valide solo per Milano.

La particolarità di questi 24 piatti è che sono stati preparati tramite la tecnica della vasocottura, ideati appositamente per Bofrost da Simone Selva, chef del ristorante Vite di Lancenigo e del Vite Food Boutique.

Ecco alcuni dei piatti nel menu:

gnocchi alla Norma

lasagne con ragù di mare in bianco o ragù di corte e tartufo

guancette glassate con piselli

seppie in zimino

coq au vin e cipolle al cartoccio

maialino con friggitelli, senape antica e olive di Gaeta

cous cous

tabouleh

curry e riso

Ok, forse vedendo questi piatti capiamo perché l’offerta sia limitata ai ristoranti Bofrost di Milano o, al massimo, all’asporto o dal delivery in città tramite app e non ai prodotti surgelati disponibili in tutta Italia.

Come dicevamo prima, i milanesi potranno anche ordinare questi piatti tramite Deliveroo, Just Eat e Glovo, visto che i Bofrost City Point propongono su queste piattaforme la linea Bofrost Restaurant, cioè quella che comprende piatti pronti da mangiare dopo appena una scaldata al microonde.

Gianluca Tesolin, amministratore delegato di Bofrost Italia, ha dichiarato che l’offerta dei Bofrost City Point si è appena arricchita di una “proposta di alto livello e unica nel suo genere”. Anzi: è contento di aver potuto portare ai clienti di Milano piatti che altrimenti avrebbero potuto trovare solamente in Veneto nel ristoranti dello chef Selva. Ovviamente i piatti sono stati studiati per combinare insieme qualità, varietà e praticità di servizio tramite l’asporto o le app di food delivery.