L’Olanda vieterà di cuocere vivi granchi e aragoste

di Dissapore 7 Dicembre 2021

L’Olanda è seriamente intenzionata a vietare di cuocere vivi i crostacei come granchi e aragoste. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Carola Schouten parlando in Parlamento e riferendosi al fatto che questi animali vengono normalmente bolliti vivi: deve diventare una pratica standard nei ristoranti olandesi che questi animali vengano uccisi prima di essere cucinati, ha promesso durante la discussione sul bilancio agricolo.

In risposta a una richiesta di divieto, Schouten ha affermato che l’argomento è stato esaminato in un contesto europeo e che pensa che il divieto sia un’idea eccellente. I prossimi passi potrebbero andare in questo senso quindi, ma fino a quando non ci sarà un divieto esplicito, Schouten vuole che chef e ristoranti prendano provvedimenti da soli. Molti ristoranti non cucinano più granchi e aragoste vivi, ha detto. E anche nella formazione degli chef si stanno esaminando metodi di cottura alternativi.

“Vorrei capire anche se ci sono modi per ucciderli più velocemente e con meno dolore“, ha detto. Un recente studio commissionato dal governo britannico ha trovato una forte evidenza scientifica che granchi, aragoste e polpi sono esseri senzienti. La Gran Bretagna, quindi, li ha inclusi nelle categorie protette dalla legislazione sulla tutela degli animali. Le organizzazioni per il benessere degli animali vogliono che i Paesi Bassi facciano lo stesso.