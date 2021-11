Regno Unito, crostacei e polpi sono animali senzienti: la proposta per proteggerli

Nel Regno Unito è stata lanciata una proposta per inserire crostacei, polpi e calamari nella nuova legge sul benessere animale: sono animali senzienti, bisogna proteggerli.

di Manuela 25 Novembre 2021

Nel Regno Unito è stata lanciata una proposta per inserire crostacei e polpi nella nuova legge sul benessere animale. E questo perché in Gran Bretagna i polpi sono stati riconosciuti come animali senzienti, curiosi e intelligenti.

Ai polpi, poi, si aggiungono anche altri cefalopodi come i calamari e le seppie. Senza dimenticare, poi i crostacei come granchi, aragoste e gamberi. La proposta di legge originaria è stata ampliata venerdì scorso quando una revisione indipendente della London School of Economics, dopo aver esaminato più di 300 studi scientifici, ha trovato forti prove che le creature marine possono provocare dolore e angoscia.

Il dottor Jonathan Birch, il ricercatore capo e professore associato presso il Center for Philospohy of Natural and Social Science della LSE, ha affermato che questo emendamento aiuterà a eliminare una “grande incoerenza”.

Birch ha spiegato che i polpi e i cefalopodi sono stati protetti dalla scienza per anni, solo che, finora, non hanno ricevuto alcuna protezione al di fuori di essa. Un modo in cui il Regno Unito può garantire il benessere degli animali è proteggere questi invertebrati che, spesso, gli umani ignorano.

Secondo un report di Compassion in World Farming, gli allevamenti intensivi di polpi sarebbero estremamente crudeli. Per un polpo, animale solitario e abituato a vagare da solo nell’oceano, essere confinato in una gabbia insieme ad altri polpi è un destino terribile. Nei migliori dei casi rischia la noia (il cervello di un polpo comune ha circa 500 milioni di neuroni, il che lo rende intelligente quanto un cane o un bambino di 3 anni), ma si arriva anche a veri e propri fenomeni di cannibalismo.

Per Compassion in World Farming, ci sono otto motivi per cui la pratica dell’allevamento intensivo dei polpi è un qualcosa di immorale: