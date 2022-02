Lombardia: tre mesi di ristoranti (anche stellati) a 75 euro

di Luca Venturino 3 Febbraio 2022

Il fascino e la qualità dei ristoranti stellati è innegabile, ma la dura legge del soldo rende l’andarci a mangiare un’esperienza non compatibile con le tasche di tutti. Per ovviare a questo problema, e offrire anche ai più intimoriti (e ai più spilorci) la possibilità di godersi un pasto gourmet, ecco che in Lombardia ben 19 ristoranti (di cui 8 stellati) offrono ai propri clienti menu fissi a 75 euro.

L’occasione è decisamente ghiotta, ed è valida sia a pranzo che a cena: per potervi accedere occorre prenotare via telefono o via mail direttamente al ristorante scelto, specificando di desiderare il menu Ingruppo – questo, infatti, è il nome dell’associazione che organizza l’iniziativa, giunta tra l’altro alla sua nona edizione. “Mai come ora la ripartenza assume un nuovo stuzzicante sapore” scrive l’associazione. “Dopo un anno di stop torna una delle manifestazioni più attese, con una rinnovata creatività e una forte spinta motivazionale. Un’esperienza concreta del piacere della cucina a menu fisso, per volere degli chef che desiderano in questo modo presentare le loro migliori preparazioni”. Tutte le offerte contano almeno quattro portate, e nella lista dei partecipanti c’è una sola eccezione: si tratta del Da Vittorio di Brusaporto, che di stelle ne ha tre, e il cui menu è a 180 euro.

Di seguito la lista dei ristoranti partecipanti: