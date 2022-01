Londra: il pub di Guy Ritchie è andato di nuovo a fuoco

A Londra è scoppiato un incendio nel pub di Guy Ritchie: il locale del regista è andato di nuovo a fuoco per la seconda volta in pochi mesi.

di Manuela 24 Gennaio 2022

E due: il pub di Londra di Guy Ritchie è andato di nuovo a fuoco. Per la seconda volta, nel giro di soli sei mesi è scoppiato un incendio al pub Lore of the Land a Fitzrovia.

I Vigili del Fuoco sono stati chiamati ieri mattina: un balcone sul retro dell’edificio era stato avvolto dalle fiamme. Fortunatamente i pompieri sono riusciti a circoscrivere l’incendio al solo balcone in questione, spegnendo il rogo in circa 40 minuti.

Diciamo che a Guy Ritchie è andata meglio questa seconda volta: sei mesi fa, infatti, era scoppiato un incendio che aveva lasciato un enorme buco nel tetto. L’incendio del 23 giugno 2021 era stato così intenso che i primi soccorritori arrivati sul posto si sono sentiti male a causa del fumo e delle fiamme. Per domarlo, ci erano voluti 70 pompieri e 10 autopompe.

All’epoca l’incendio sembrava essere scoppiato in una presa dell’aria. Adesso, invece, è stato un balcone sul retro dell’edificio a prendere fuoco. Anche dopo che i pompieri hanno spento il fuoco, il fumo ha continuato a evaporare nell’atmosfera formando delle dense nuvole grigie. Testimoni hanno affermato che l’incendio non è stato certo grave come il precedente.

Si pensa che il tutto questa volta sia partito da una specie di dispositivo elettrico posizionato sul balcone in questione. Le indagini, tuttavia, sono ancora in corso: in effetti è alquanto strano che nello stesso locale, a distanza di soli sei mesi, scoppino due incendi.