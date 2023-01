Londra: il pub storico The Ship chiude dopo 2 secoli di pinte di birra

di Manuela Chimera 11 Gennaio 2023

Ancora la chiusura di un pub storico del Regno Unito. A Londra, infatti, chiude i batteri il pub storico The Ship, quello che affaccia da due secoli su Borough Road, a Southwark. Da due secoli questo pub serviva pinte di birra ai londinesi (e non solo), ma ora, per cause di forza maggiore, uno degli ultimi pub storici della città dà il suo addio.

Perché a Londra chiude il pub The Ship?

L’annuncio della chiusura è stato dato dai gestori del pub tramite un post su Facebook che recita: “Purtroppo, a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo, ora siamo chiusi in via definitiva. Vi ringraziamo per il sostegno e il pub Fuller più vicino è il The Trinity vicino alla stazione di Borough”.

Così The Drink Business ha deciso di contattare Fuller, per chiedere il perché di questa decisione. A quanto pare, The Ship era in affitto e, per una serie di motivi, hanno deciso di non rinnovare più l’affitto. Fuller ha anche sottolineato che, qualsiasi altro piano per il futuro, sarà deciso dal proprietario.

Ma The Drink Business, curioso come non mai, ha incalzato e ha chiesto se tali “motivi” potessero essere divulgati. E la risposta di Fuller è stata quella che tutti immaginiamo: il problema nasce dall’affitto che è aumentato ulteriormente in un momento in cui stanno già affrontando i venti contrari dei rincari.

Esattamente come accaduto qui da noi, anche in tutto il Regno Unito sono aumentati tantissimo i costi di gestione dei pub, soprattutto a causa dei rincari delle bollette energetiche e dei rincari delle materie prime.

Emma McClarkin, amministratore delegato della British Beer & Pub Association, ha dichiarato che gli aumenti significativi dei prezzi saranno la goccia che farà traboccare il vaso per le aziende che da tre anni (dall’inizio della pandemia in pratica) stanno lottando per rimanere solvibili e fornire un servizio alle loro comunità.

Per questo motivo McClarkin esorta il governo a continuare a lavorare con loro per capire come dare ulteriore supporto e sostegno alle imprese particolarmente vulnerabili in tutta la Gran Bretagna. Tali aziende significano molto per così tante persone, ma rischiano tutte di chiudere a causa della crisi energetica.

E se pure il Noma è costretto a chiudere a causa dei rincari (anche se forse qui ci sarebbero altre considerazioni da fare), è facile intuire come realtà molto più piccole non possano farcela a sopravvivere ai rincari e all’inflazione galoppante.

Questo il post di Facebook dove il pub The Ship ha dato l’annuncio della sua chiusura: