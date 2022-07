Londra: incendio in un pub di Trafalgar Square, accorsi più di 100 pompieri

A Londra è scoppiato un brutto incendio in un pub di Trafalgar Square: per domare le fiamme sono stati necessari più di 100 pompieri e 20 camionette.

di Manuela 13 Luglio 2022

Andiamo a Londra perché qui è scoppiato un brutto incendio nel pub The Admiralty in Trafalgar Square: per riuscire a domare le fiamme sono dovuti intervenire più di 100 vigili del fuoco e 30 autopompe.

Tutto è accaduto poco prima delle ore 17.50 di martedì: il pub è andato a fuoco e enormi pennacchi di fumo si levavano dall’edificio. Subito allertati, sul posto sono giunti 70 Vigili del Fuoco e 10 autopompe, ma le fiamme si sono rivelate difficili da domare. Per questo motivo sono arrivati altri 55 pompieri e dieci camionette aggiuntive.

Infatti circa 3 ore dopo l’arrivo dei primi pompieri, un portavoce aveva fornito un aggiornamento su Twitter dichiarando che stavano facendo progressi costanti per quanto riguardava l’incendio del pub di Trafalgar Square. Tuttavia avvisava che i pompieri avrebbero dovuto lavorare ancora per ore.

Secondo quanto rivelato dai Vigili del Fuoco, metà del seminterrato del pub era in fiamme. Lavorando tutti insieme, però, entro le 22 sono riusciti a tenere l’incendio sotto controllo. Keith McDermott, comandante della stazione locale, ha poi spiegato il perché nella difficoltà di spegnere le fiamme: l’interno del seminterrato non era facile da raggiungere a causa della conformazione del posto e del calore che sprigionavano le fiamme, motivi per cui è stato necessario aumentare il numero di autopompe e pompieri sul posto.

Circa 150 persone sono state evacuate dal pub e da tutte le attività circostanti ancora prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. Al momento non si hanno notizie di eventuali feriti, mentre proseguono le indagini per capire quale sia stata la causa dell’incendio. Il pub ha poi postato un tweet nel quale annunciava che il locale rimarrà chiuso fino a nuovo avviso.

L’anno scorso, sempre in questo periodo, un incendio aveva distrutto il pub di Guy Richie a Londra.