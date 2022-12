Londra, le decorazioni di Natale prendono fuoco e nel ristorante scoppia il panico

di Luca Venturino 19 Dicembre 2022

Ah, la meraviglia dell’atmosfera di Natale: le luci che brillano nel buio, la neve ammucchiata sui fianchi della strada, le lunghe passeggiate per cercare il regalo perfetto, le decorazioni che prendono fuoco all’improvviso… Insomma, un po’ come è capitato nella serata di sabato 17 dicembre in quel di Londra presso un ristorante latinoamericano, dove i commensali – comprensibilmente presi dal panico – hanno preso a fuggire freneticamente dalle fiamme che in pochi istanti avevano invaso il locale. Stando a quanto lasciato trapelare dalle autorità sanitarie londinesi non ci sono state fatalità, ma nel caso di due persone sono state necessarie le cure immediate del personale medico lì presente.

Una serata bollente

Secondo quanto riportato dai media locali le fiamme che avrebbero invaso rapidamente il ristorante – “in appena sette secondi”, ha addirittura testimoniato uno dei presenti -, seminando il panico tra i commensali. I racconti di quanto sia effettivamente capitato naturalmente coprono un ampio ventaglio di casi, da quelli più tragicomici – alcune persone, secondo i presenti, hanno cominciato a scappare senza però abbandonare il loro drink – a quelli decisamente più drammatici – diversi clienti si sono trovati a strisciare sul pavimento per raggiungere l’uscita più vicina, con le decorazioni natalizia poste sul soffitto che andavano a fuoco.

Mnky Hse London on fire before busiest weekend of the year #MnkyHse pic.twitter.com/DxLkhvYXm1 — Lance O’Neill (@SportBearz) December 17, 2022

“Le decorazioni natalizie all’interno dell’edificio stavano bruciando, ma erano state spente prima dell’arrivo dei vigili del fuoco” ha commentato un portavoce dei vigili del fuoco di Londra. “Circa trecento persone sono state evacuate dal personale in loco e gli equipaggi hanno effettuato una perquisizione sistematica della proprietà per assicurarsi che nessuno fosse rimasto all’interno. Un uomo e una donna sono stati curati sul posto dalle squadre del servizio di ambulanza londinese. Dover Street è stata chiusa mentre le squadre lavoravano per rendere sicura la zona limitrofa”.

Le indagini dei vigili, tuttavia, non sono ancora riuscite a determinare quale sia stata effettivamente la causa dell’incendio: com’è naturale nell’era dei social media un gran numero di video, clip e foto dell’evento hanno preso ad apparire su internet (la cui maggior parte, per di più, sono state girate dagli stessi presenti che, come accennato, erano in diverse centinaia), ma in nessuno di essi è possibile determinare l’esatto momento in cui il rogo è scoppiato o ciò che l’ha causato. In compenso, foto e video hanno naturalmente attirato l’attenzione del curioso popolo internettiano, con diversi utenti che non hanno potuto fare a meno di commentare il tutto con un po’ d’ironia: “Incredibile come nessuno abbia abbandonato il proprio drink”, ha commentato un ragazzo su Twitter. Che tra i presenti ci fosse anche la 70enne che ha schiaffeggiato uno steward perché questi voleva toglierle il gin tonic?