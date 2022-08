Regno Unito, niente gin tonic durante il volo: 70enne prende a schiaffi uno steward

di Luca Venturino 28 Agosto 2022

Ragazzi, c’è poco da fare – ad alcune persone volare non piace. Certo, potete riempirvi la bocca quanto volete di spiegoni su quanto viaggiare in aereo sia statisticamente più sicuro di viaggiare in auto o di come gli incidenti siano rarissimi, ma resta il fatto che il viaggio viene compiuto a diverse centinaia di metri da terra a bordo di una scatola di acciaio molto veloce. Insomma, un poco di timore e nervosismo è comprensibile: immaginiamo che la protagonista di questa particolare vicenda, una signora sulla settantina, fosse particolarmente spaventata dall’idea di affrontare un volo da Manchester, Regno Unito, fino all’isola di Rodi; e che abbia dunque sperato di stordire la paura con un bel gin tonic. Quando tuttavia uno steward le ha portato via il cocktail, la 70enne non ci ha più visto e ha cominciato a prenderlo a schiaffi.

Scherzi a parte: è difficile ricostruire cosa sia passato nella testa della nostra protagonista, ma di fatto – secondo quanto trapelato – la sua reazione è stata così viscerale e inaspettata da scatenare il panico a bordo dell’aereo, costringendo così i piloti a fare una tappa a Monaco di Baviera dove la polizia ha fatto scendere la donna. Occorre sottolineare, per di più, che secondo i presenti la signora era già alticcia; e che per farla scendere i poliziotti sono stati costretti a trascinarla a gambe a terra. A proposito di donne inglesi a cui viene vietato il drink: niente più Martini di fine giornata per la regina Elisabetta – anche se ci auguriamo che non abbia reagito prendendo a schiaffi i medici.