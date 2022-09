Londra, picnic con ospite a sorpresa: un’aquila vola in picchiata e ruba la pizza

A Londra un picnic non è andato proprio come previsto: un'aquila è calata in picchiata sul tavolo per rubare la pizza, ferendo anche uno dei partecipanti.

di Manuela 6 Settembre 2022

Se il cartone animato di Yoghi ci ha insegnato che nel Parco di Yellowstone bisogna stare attenti agli orsi che rubano i cestini da picnic, ecco che a Londra bisogna prestare attenzione alle aquile che ti rubano la pizza. Eh sì, perché un gruppo di gitanti, durante un picnic in un parco di Londra, è stato vittima di un’aquila che è calata in picchiata sulla tavola per rubare della pizza.

Tutto è successo quando la famigliola di Chris Hayden ha deciso di fare un bel picnic in riva al fiume nella periferia di Londra. Chris era seduto a tavola insieme alla fidanzata Sam Barrett e alle figlie Lottie e Poppy. Stavano chiacchierando spensierati quando, all’improvviso, Chris ha sentito una palla pelosa (a posteriori si deve essere reso conto che era pennuta e non pelosa) che lo colpiva in faccia.

La suddetta palla pelosa-pennuta ha cercato di afferrargli la spalla e poi è ripartita. A quel punto Chris si è reso conto che in mano non aveva più il pezzo di pizza che stava mangiando. In pratica questo Arsenio Lupin del mondo dei rapaci, è calato in picchiata sulla tavolata della famiglia per rubare il pezzo di pizza che Chris teneva in mano.

Probabilmente la pizza deve esserle piaciuta parecchio perché l’aquila è calata altre due volte sulla famiglia. C’è da dire che l’allegra famigliola ha deciso di andarsene solo alla terza picchiata, magari forse era il caso di allontanarsi prima. Pare che le aquile abbiano ormai imparato che persone al parco = cibo e per questo motivo queste emule dell’orso Yoghi hanno preso l’abitudine di attaccare i picnic.

Comunque, anche in Italia non mancano scene del genere: a L’Aquila, tanto per rimanere in tema, un orso aveva sfondato la vetrina di una pasticceria per rubare dei biscotti.