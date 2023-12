Antonella Clerici si scusa in diretta per la battuta di Sergio Barzetti

Avevamo immaginato che sarebbe successo: Antonella Clerici, nella puntata di oggi di È sempre mezzogiorno, si è scusata pubblicamente per l’infelice battuta sessista dello chef Sergio Barzetti, quella pronunciata due puntate fa. E ha ammesso che forse avrebbe dovuto fare di più per far capire allo chef che quella era una battuta di pessimo gusto. Eh sì, se ve lo state chiedendo, su Instagram anche lo chef si è scusato di quanto accaduto, spiegando che adesso aveva capito il suo sbaglio. Il che, per certi versi, è ancora più desolante.

Le scuse di Antonella Clerici

Quello che è successo ormai lo sanno tutti. Parlando durante la puntata di due giorni fa del fatto che fosse opportuno o meno bere vino mentre si cucinava, ecco che Barzetti ha pronunciato una battuta fuori luogo e assai sessista, “E poi vai a fare una cosa importante: stordisci la preda”. Peggiorando poi le cose quando, palesemente non rendendosi conto del significato delle sue parole, ha rincarato la dose raccontando un aneddoto relativo a quando aveva conosciuto la moglie: “Quando pasturavo Laura, eravamo a un corso di cucina. L’ho vista subito tra le tante. Cavoli ragazzi, non sono tutte così giovani le mie allieve di solito. Ne ho vista una giovane e via. Cercavo di inseguirla, dandole da bere per stordirla, ma non sapevo che era astemia”.

C’è da dire che Antonella Clerici si era resa subito conto di cosa stesse dicendo lo chef e gli aveva fatto notare che quelle parole non erano affatto carine da dire. Ma ormai la frittata era fatta, la puntata era in diretta e il web non aveva perdonato allo chef quelle parole trasudanti un maschilismo noncurante. E anche Barbara Floridia, presidente della Vigilanza Rai, era insorta.

Così ecco che nella puntata di oggi Antonella Clerici si è scusata dell’accaduto. Quasi a inizio puntata, prima di iniziare a preparare i tortellini, ha spiegato che lei conosce bene lo chef, ma ammette che ha fatto una battuta veramente pessima. Ha poi ribadito che erano in diretta e che lei aveva cercato di dire allo chef che quella era unabattuta infelice, ma forse non ha rimarcato abbastanza la cosa.

Per questo motivo si dispiace di quanto successo e si scusa in quanto il programma è casa sua e casa dei telespettatori e tocca dunque anche a lei scusarsi di quanto successo, esattamente come farebbe se una cosa del genere succedesse a casa sua.

Antonella Clerici ha poi ricordato che lo chef si era già scusato il giorno prima sui social, ma che lei aveva preferito farlo proprio lì in quanto era giusto dire queste cose in quanto loro lanciano anche messaggi importanti, non solo su come preparare i tortellini.

In molti avevano sottolineato come Antonella Clerici forse avrebbe dovuto essere più perentoria nel far capire allo chef cosa stesse uscendo dalla sua bocca, magari dicendogli direttamente che quel genere di battute non fanno ridire nessuno.

Le scuse di Sergio Barzetti

Per quanto riguarda lo chef Barzetti, il giorno prima si era scusato tramite un post su Instagram. Queste le sue parole, riportate anche da Fanpage: “In queste ore ho avuto modo di riflettere su ciò che è accaduto. Ho riascoltato quello che ho detto e, soprattutto grazie al confronto con la mia famiglia, ho capito perché quelle parole sono profondamente sbagliate. Mi scuso con tutte le donne, con mia moglie, con Antonella e con tutte quelle persone che si sono sentite giustamente indignate di fronte a quelle parole inopportune. Questa esperienz, e la discussione che ne è generata, mi serviranno per non commettere lo stesso errore”.

Bene le scuse, ma non benissimo. Perché c’è un aspetto della vicenda che vale la pena sottolineare. Lo chef si è scusato, ma ha capito di aver sbagliato solo perché qualcun altro gli ha dovuto spiegare che quelle parole erano del tutto sbagliate. Ed è questo il punto: che debba essere qualcun altro a spiegare che certe parole e certi modi di pensare sono sbagliati. In una società civile non dovrebbe essere necessario che sia qualcuno a dirci che concetti come “stordire la preda” o “dare da bene per stordirla”, riferendosi alla sfera affettiva, siano profondamente malsani.

Cioè, deve essere qualcun altro a doverti spiegare che considerare una donna come una preda da conquistare stordendola con del vino sia sbagliato?