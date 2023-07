Lorenzo Biagiarelli spiega agli haters perché dovrebbero piantarla di insultarlo

Da Salt Bae

Sì, siamo stati da Salt Bae. Sono stato a lungo combattuto ma poi mi sono detto: è un fenomeno globale, è nato in Turchia, e qui non servono le centinaia di dollari richieste a Dubai o a New York per mangiare i suoi piatti più celebri. Ad esempio, la bistecca ricoperta d’oro per 2 persone qui costa circa 140 euro, contro i 600 di Dubai! Eccoci dunque alle prese con il suo ristorante Nusr-et all’interno del Gran Bazar di Istanbul, in uno degli spazi più antichi e suggestivi del mercato. Ps. In totale, con carne per 3 persone (anche se eravamo in due), due contorni e due birre abbiamo speso 100 euro in tutto. Molto per Istanbul, ma per l’esperienza una tantum vale la pena!

Posted by Lorenzo Biagiarelli on Friday, April 22, 2022