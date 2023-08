Lorenzo Ercole è morto: addio al presidente della Saclà

di Manuela Chimera 6 Agosto 2023

Un lutto ha colpito il mondo dell’imprenditoria italiana: all’età di 84 anni è morto Lorenzo Ercole, il presidente della Saclà. Il Cavaliere si è spento venerdì sera (non sono state rese note le cause della morte). Il rosario si celebrerà lunedì alle ore 10, nella Cattedrale di Asti, mentre il funerale si terrà martedì mattina alle ore 9,15. Lorenzo Ercole lascia la figlia Chiara e la moglie Fernanda.

Addio a Lorenzo Ercole della Saclà

Lorenzo Ercole era nato ad Asti il 10 luglio 939. Era il figlio di Secondo Ercole e Piera Campanella, gli storici fondatori della Saclà. Lorenzo era entrato a far parte sin da giovane nell’azienda di famiglia, aumentandone le vendite in tutta l’Italia. Nel corso della sua vita lavorativa aveva implementato una serie di innovazioni tecnologiche che glia aveva permesso di ideare nuovi prodotti e rendere la Saclà un’azienda leader non solo in Europa, ma anche nei paesi extraeuropei. Da poco, fra l’altro, l’azienda ha investito 21 milioni di euro nel suo stabilimento di Castello d’Annone.

Presidente della Saclà, in realtà è stato anche presidente dell’Unione Industriale di Asti nel 2001-2022, mentre successivamente ne era diventato il vicepresidente. Ricordiamo anche i ruoli svolti in Confindustria e come consigliere e membro del Comitato Esecutivo nella Cassa di Risparmio di Asti. Inoltre è stato anche componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e del Consorzio Astiss, Asti Studi Superiori. Da ricordare anche il ruolo di presidente della Croce Verde di Asti dal 2001 al 2004 e come fondatore nel 1967 e primo rettore del Comitato Palio di San Martino San Rocco.

Solamente lo scorso ottobre si era recato in Quirinale per ricevere dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il distintivo d’oro che è simbolo del 25esimo anno di appartenenza all’Ordine dei Cavalieri al Merito del Lavoro.

Per quanto riguarda la Saclà, era entrato in azienda nel 1958, a 19 anni. Nel 1981 era diventato l’amministratore delegato dell’azienda di famiglia, mentre nel 1995 ne era diventato anche il presidente. Nel 2013, in veste di presidente, aveva lasciato il ruolo di amministratore delegato alla figlia Chiara.

Ad annunciare la scomparsa è stato anche un comunicato dell’azienda. Queste le parole della nota stampa: “Annunciamo con profondo dolore la scomparsa del Cavaliere del Lavoro Lorenzo Ercole, Presidente di Saclà. Oltre all’imprenditore illuminato amato da tutti i suoi dipendenti, vogliamo ricordare l’uomo dalla grande generosità. In oltre 60 anni di lavoro, Lorenzo Ercole ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo di Saclà in Italia e all’estero, riuscendo a rendere l’azienda una realtà leader nel mondo delle conserve, uno fra i più noti marchi del made in Italy. Il suo coraggio imprenditoriale, la sua visione ed il legame con le persone sono stati i valori fondamentali della Saclà. Al Cavaliere si devono anni di crescita sia in Italia che all’estero, guidando l’Azienda con intuizione e lungimiranza. Ha dedicato tutta la vita alla crescita della sua azienda, consolidando un forte legame con il territorio astigiano. Il suo ultimo lascito è stato il nuovo, modernissimo stabilimento di Castello di Annone, avviato nel 2019”.