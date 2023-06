Morto sir Ivan Menezes: era il CEO di Diageo

di Manuela Chimera 7 Giugno 2023

Un lutto ha colpito Diageo, il colosso britannico delle bevande: è morto sir Ivan Menezes, il CEO di Diageo. Secondo quanto riferito da Diageo, il suo amministratore delegato e CEO sir Ivan Menezes è morto a seguito di una breve malattia (non viene specificato quale), con tutta la sua famiglia accanto. Menezes ha lasciato la moglie Shibani e i due figli, Nikhil e Rohini.

Morto sir Ivan Menezes, il CEO di Diageo

Già lo scorso 5 giugno era trapelata la notizia che Debra Crew era stata velocemente nominata CEO ad interim di Diageo a causa del fatto che il CEO in carica Ivan Menezes era stato improvvisamente ricoverato in ospedale. In teoria Crew avrebbe dovuto subentrare a Menezes come CEO effettivo il 30 giugno, visto che Menezes aveva già deciso in precedenza di ritirarsi.

Ma a causa delle condizioni di salute, l’avvicendamento ai vertici era stato forzatamente anticipato. A inizio giugno si parlavadi problemi di salute collegati a un’ulcera gastrica. Solo che pare che successivamente a un intervento d’urgenza sull’ulcera, siano insorte delle complicazioni. E adesso è arrivata la notizia della morte del CEO.

Javier Ferran, presidente di Diageo plc, ha dichiarato che Ivan era stato uno dei migliori leader della sua generazione. Presente sin dalla creazione di Diageo, in più di 25 anni di lavoro aveva plasmato Diageo affinché diventasse una delle aziende più performanti, affidabili e rispettate. Ferran ricorda che Menezes aveva investito il suo tempo e le sue energie nel formare il personale a tutti i livelli dell’azienda, vedendo il potenziale di ciascuno, potenziale che altri avrebbero trascurato. Per questo motivo era assai amato dai dipendenti.

Ferran ha poi continuato sostenendo che la passione di Menezes per i marchi gestiti da Diageo non era seconda a nessuno e nel suo cuore gli è sempre rimasto il Johnnie Walker. Ha poi concluso dicendo che sono stati davvero onorati dall’aver avuto l’opportunità di lavorare al fianco di un collega e amico così premuroso e appassionato, un vero gentiluomo che ha costruito un’eredità straordinaria.

Menezes era alla guida di Diageo sin dal 2013. Da allora gli azionisti hanno ottenuto un rendimento del 127% in più rispetto al loro investimento iniziale: ancora adesso Diageo è responsabile di 1 sterlina per ogni 120 sterline delle esportazioni di cibo e bevande nel Regno Unito. Ricordiamo che di Diageo fanno parte marchi come Guinness, East African Breweries, la tequila Don Julio e Casamigos e il rum Don Papa. Senza dimenticare, poi, la sua presenza in Cina nel mercato del baijiu e la nuova distilleria crearta per produrre whisky per il mercato cinese.