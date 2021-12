Los Angeles: arriva il ristorante-robot che sforna una pizza ogni 45 secondi

Il prossimo anno aprirà a Los Angeles un ristorante-robot che sforna una pizza ogni 45 secondi, ideato da ex ingegneri di SpaceX.

di Manuela 27 Dicembre 2021

Il prossimo anno a Los Angeles aprirà Stellar Pizza, un ristorante-robot ideato da 3 ex ingegneri di SpaceX di Elon Musk e capace di sfornare una pizza ogni 45 secondi. Si sa già che, pandemia permettendo, il nuovo ristorante aprirà i battenti nel corso della primavera 2022.

Il ristorante è stato fondato nel 2019 da tre ex ingegneri di SpaceX: Benson Tsai, Brian Langone e James Wahawisan. In particolare Benson Tsai, il CEO di Stellari Piazza, ha passato cinque anni nell’azienda di Elon Musk: qui ha progettato sistemi avanzati di batterie per razzi e satelliti.

Grazie alle sue conoscenza, è riuscito a radunare più di 23 ex dipendenti di SpaceX per poter costruire una macchina per la pizza automatizzata: è contactless e si inserisce nel retro di un camion.

La macchina in questione riesce a preparare e farcire una pizza in meno di cinque minuti. Come prima cosa nella macchina viene inserita una pallina di pizza già porzionata. La macchina pressa la pallina e la modella nella classica forma rotondeggiante.

Successivamente la base viene guarnita con la salsa di pomodoro e altri ingredienti. A questo punto la pizza cruda viene inserita in uno dei quattro forni ad alta temperatura presenti nella macchina automatizzata.

Ted Cizma, uno dei membri di Stellar Pizza, è l’ex executive chef di SpaceX, responsabile del programma FoodService destinato al personale. È stato lui, grazie anche alla collaborazione con il consulente Noel Brohner, a realizzare basi e pizze di alta qualità che fossero anche convenienti per l’azienda.

Stellar Pizza permette o di scegliere fra pizze già programmate o di creare la propria, usando gli ingredienti messi a disposizione.