Tesla GigaBier, ora anche Elon Musk fa la sua birra

di Marco Locatelli 11 Ottobre 2021

Elon Musk ne combina un’altra delle sue. Proprio così. Il numero uno di Tesla ha presentato sul palco del Gigaparty, in Germania, la GigaBier, la birra targata Tesla.

La scelta del nome tedesco non è ovviamente casuale: Elon Musk sta infatti portando in Germania la sua Gigafactory Berlin-Brandenburg, il primo stabilimento di produzione Tesla in Europa. E per l’occasione ha pensato bene di lanciare pure la sua birra, presentata durante la festa inaugurale denominata “Gigaparty”, che ha visto la presenza di circa 9 mila persone.

Il design della bottiglia di GigaBier (vedi foto) è ovviamente ispirato alle automobili Tesla, nello specifico al pick-up elettrico Cybertruck. La birra fa parte di una serie di progetti previsti per il campus di Berlino, come ha (più o meno) spiegato lo stesso Musk.

“Costruiremo una stazione ferroviaria proprio sulla proprietà. E poi avremo murales in tutta la fabbrica, all’esterno e tutto il resto”, ha detto Musk all’evento. “Quindi penso che sarà piuttosto bello. Ne abbiamo già alcuni. E ci berremo anche una birra”.

Non è la prima volta che Tesla lancia un suo prodotto alcolico: lo scorso novembre, infatti, Elon Musk lanciò sul mercato una bottiglia di tequila premium, da 250 dollari, targata Tesla. Il liquore è prodotto dall’azienda Nosotros Tequila. Tornando alla birra, ancora però non è chiaro se si tratta di una edizione limitata come la tequila.