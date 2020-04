Los Angeles: Meghan Markle e Harry distribuiscono pasti a West Hollywood

Ancora episodi di solidarietà e Coronavirus: a Los Angeles, Meghan Markle e Harry hanno distribuito pasti ai bisognosi di West Hollywood. A dare la notizia è stata la testata ET. Pare gli ex Sussex Royal (hanno dovuto rinunciare a tale brand a causa dell’allontanamento dalla Famiglia Reale), si siano uniti al Project Angel Food e abbiano aiutato a garantire i pasti ai bisognosi.

La stessa associazione di volontariato ha spiegato di aver lavorato gomito a gomito con Meghan e Harry già il giorno di Pasqua: in quell’occasione avevano distribuito cibo non deperibile. Questa volta, invece, sosterranno gli altri volontari partecipando ai turni in auto.

L’associazione ha anche rassicurato tutti sul fatto che la coppia ha adottato tutte le precauzioni richieste in questi casi: ha mantenuto la prevista distanza interpersonale, ha indossato correttamente la mascherina e avevano sempre i guanti.

Al momento Project Angel Food è impegnata nella preparazione di distribuzione di cibo a persone bisognose e che vivono in stato di indigenza: in media si parla della distribuzione di 1.600 pasti al giorno che, da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19, sono saliti a 2.000. Diciamo che più che l’aiuto materiale di Meghan e Harry (anche se quattro mani in più fanno sempre comodo), è la visibilità mediatica della coppia che potrebbe aiutare Project Angel Food a ottenere ulteriori aiuti e sostegni.

A proposito: che ne sarà stata dell’idea di Harry e Meghan di avere un orto biologico? Lo avranno allestito o staranno aspettando la fine della pandemia?