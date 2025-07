Luca Pezzetta porta la sua pizza romana a Milano: è in arrivo Futura, nel quartiere Isola

Milano si conferma sempre di più terra di conquista e di confronto per i pizzaioli più talentuosi dello stivale, facendo del capoluogo lombardo un vero paradiso del carboidrato: qui convergono pizze di ogni stile e, oltre al trancio locale che sta assumendo sempre più dignità si possono trovare grandi nomi della pizza partenopea Vincenzo Capuano, Errico Porzio e Salvatore Lionello, i fuoriclasse salernitani di Confine, pizze d’autore come quelle di Renato Bosco o Denis Lovatel, e ormai pure la New York Style.

Per suscitare hype in una scena così ricca ci voleva un nome altisonante, ed è esattamente quello che sta arrivando: a ottobre aprirà Futura, la pizzeria milanese di Luca Pezzetta.

La pizza romana di Luca Pezzetta a Milano

L’annuncio ufficiale lo dà lo stesso pizzaiolo sul suo profilo Instagram: “è molto più di una nuova apertura per me. È un’idea che prende forma, un desiderio che si realizza: portare la mia pizza – e tutto il mondo che le ruota intorno – a Milano, nel cuore del quartiere Isola. Ci tengo a parlare di quartiere perché con questo nuovo progetto ho sentito il bisogno di creare un luogo che sia, più che una destinazione, un punto di riferimento, una nuova abitudine. Una vera pizzeria di quartiere. Così prende vita Futura, con la voglia di portare la pizza tonda romana al di fuori dei confini in cui è nata, con la stessa consapevolezza, attenzione e coerenza che cerco di infondere ogni giorno in ciascuno dei miei progetti. Non vedo l’ora di accogliervi tutti. Ci vediamo a Ottobre a Milano!”.

Pezzetta ha iniziato a far parlare di sé a Roma nel 2017 quando, dopo una fondamentale esperienza da Gabriele Bonci e attraverso una sua consulenza, inizia lavorare presso l’Osteria di Birra del Borgo, dove la sua fama di essere uno dei più grandi allievi del Michelangelo della pizza viene riconosciuta anche dal grande pubblico.

Ora è titolare di tre insegne nella capitale: Clementina, dove propone la sua visione più pura e avanguardistica della pizza romana, in un percorso che prevede anche lievitati e viennoiserie salate; Micro Forno Luca Pezzetta, un panificio vicinissimo alla pizzeria ammiraglia e Ippolito, osteria romana inaugurata nel gennaio di quest’anno.

Futura aprirà nel quartiere Isola, all’incrocio fra via Borsieri e via Perasto, quartiere molto vivo dal punto dei locali etnici, ma dove non mancano pizzerie griffate: Renato Bosco al bosco verticale, Gino Sorbillo, Berberé, Biga, e Pezzetta ha sicuramente tutte le carte per emergere, visto il suo stile inconfondibile di pizza romana, con una gestione decisamente gourmet delle farciture e il caratteristico bordo bruciacchiato che è ormai la sua firma: il locale prenderà il posto di un’altra pizzeria della zona, decisamente più vecchia scuola, e il progetto prevede tra i 50 e i 60 coperti.