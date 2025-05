Sasà Martucci sbarca a Milano con un nuovo socio calciatore

Milano sta sempre di più diventando teatro di confronto tra i grandi nomi della pizza campana: il capoluogo lombardo può ormai vantare un parterre di pizzaioli di tutto rispetto, da Gino Sorbillo a Vincenzo Capuano, da Salvatore Lionello alla storica pizzeria Da Michele.

Ad aggiungersi questo gruppo già di tutto rispetto sta per aggiungersi un vero fuoriclasse del settore, un nome in grado di modificare gli equilibri, quello di Sasà Martucci, che porterà la sua “I Masanielli” da Caserta in zona Solari.

L’espansione di Martucci

L’annuncio è stato dato ufficialmente sui social del pizzaiolo casertano: “Quando quasi 30 anni fa ho iniziato ad ammaccare le pizze il nostro era un lavoro quasi un po’ declassato… che fai ? Faccio il pizzaiolo… ah il pizzaiolo! Ma era la passione a legarci a quel banco, i sacrifici, assai sacrifici … questo è un lavoro che ti dà tanto ma ti toglie tanto, ti toglie la libertà, la vita sociale, il tempo, eppure ero così legato a livello emotivo a questo mestiere anzi più passava il tempo e più mi coinvolgeva”.

Non solo un annuncio quindi, ma una vera dichiarazione d’amore per il mestiere, senza nascondere i sacrifici necessari per raggiungere il successo agognato. Continua Martucci: “a 14 anni ci rimanevo male se dovevo rinunciare ad una festa, ma con il passare del tempo quasi mi sembrava normale … sono legato alle mie origini, alla mia città ma sento il bisogno di dover espandere e di aprirmi ad una visione al mondo … sto sognando ad occhi aperti? Forse si … ma voglio arrivare in capo al mondo con le mie mani e con il mio amore per la pizza! A prestissimo Milano …”

Qualcuno dall’occhio lungo aveva già ipotizzato l’avventura milanese di Martucci dopo una foto che lo vedeva immortalato insieme a Marcelo Brozović, ex calciatore dell’Inter, con cui ha anche vinto uno scudetto nel 2021, che sanciva su Instagram l’inizio di una collaborazione, pur mantenendo il mistero sui dettagli. Secondo quanto riportato da Scatti di Gusto, i due nuovi soci puntano ad un’espansione ben al di là della Lombardia, con un’apertura prevista a Lugano nel 2026 e una a Miami nel 2027, puntando a rendere i Masanielli una catena internazionale.

Nel frattempo i lavori della futura pizzeria milanese devono ancora iniziare: quello che si sa è che si troverà in via Roncaglia 12, e non sarà proprio piccola, con 120 coperti previsti, e apertura anche a pranzo, con il progetto di inaugurare entro luglio di quest’anno.