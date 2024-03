L’UE prepara i dazi sul grano russo: la pasta aumenterà ancora?

La risposta, a onore del vero, è quasi scontata. Partiamo dal presupposto che, nei dodici pacchetti di sanzioni varati dalle autorità europee nei confronti della Russia in seguito all’invasione dell’Ucraina, le derrate agricole – grano ovviamente compreso – erano state dovutamente escluse. Il motivo è piuttosto semplice: fare il possibile per evitare nuove impennate ai prezzi dei cereali, già infiammati a causa del blocco ai porti ucraini sul Mar Nero e dalla congiuntura climatica avversa.

Ora le carte in tavola sono evidentemente cambiate, e l’Europa cala la sua scure anche sui carichi di grano provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia per la prima volta da febbraio 2022. La lettura proposta dalla stessa Ursula von der Leyen è quella di una mossa atta a ridurre la capacità di Mosca di finanziare “la sua macchina da guerra”, e che sarà di fatto accompagnata a un rinnovato sostegno agli agricoltori europei.

Il mondo agricolo in fermento, tra trattori e dazi al grano russo

Il rombo dei trattori che nel corso dell’ultimo mese ha echeggiato per tutto il Vecchio Continente, arrivando anche a cingere in un roboante assedio la stessa Bruxelles, ha in altre parole maturato i suoi frutti: dopo ampie cessioni che spaziano dalla silenziosa scomparsa delle richieste di riduzioni delle emissioni agricole fino all’introduzione di nuove deroghe agli obblighi per ottenere i fondi comunitari, il vertice europeo ha ritenuto opportuno estendere il quadro straordinario sugli aiuti di Stato per garantire finanziamenti al mondo agricolo.

Il punto più pruriginoso all’ordine del giorno, in ogni caso, rimane l’introduzione dei dazi sul grano russo. Stando a quanto lasciato trapelare la proposta messa a punto dalla squadra di von der Leyen prevede tariffe a 95 euro per tonnellata, oppure al 50% del valore di cereali, semi oleosi e prodotti derivati come il grano duro, il mais e la farina di girasole: una spallata decisa alle importazioni russe nei Paesi del blocco comunitario, che non a caso nel 2023 hanno raggiunto il livello record di 4 milioni di tonnellate (con l’Italia, è bene notarlo, che si piazza in primissima fila: la Russia è di fatto diventata il nostro primo fornitore di grano).

A soddisfare la domanda di grano continentale, è bene notarlo, saranno gli stessi agricoltori europei (e qui è bene sapere che, al netto di ogni record, il flusso proveniente da Mosca è pari ad appena l’1% del consumo europeo complessivo). I leader comunitari, nel frattempo, formulano un appello congiunto: portare avanti “senza indugio” i lavori su “tutte le possibili misure a breve e medio termine” a favore del comparto, con l’obiettivo di “rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare” e “garantire un reddito equo”.