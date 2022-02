L’Ue: usate batteri e virus come pesticidi bio

L'Unione Europea allarga le possibilità di autorizzare microrganismi come batteri ma anche funghi e virus in sostituzione dei pesticidi chimici.

di Dissapore 10 Febbraio 2022

Microrganismi come virus e batteri, ma anche funghi e protozoi, usati come pesticidi al posto dei prodotti chimici di sintesi: è una delle soluzioni che la Ue spinge ad adottare nel suo piano per dimezzare l’uso dei pesticidi convenzionali entro il 2030. Viene semplificato il processo di autorizzazione dei prodotti fitosanitari biologici che contengono microrganismi. Gli atti saranno ora esaminati dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Se questi organismi non si oppongono, saranno adottati e saranno applicabili nel quarto trimestre del 2022.

Come spiega il sito ufficiale della Commissione europea, a causa delle loro proprietà biologiche, i microrganismi sono stati utilizzati per decenni in tutto il mondo (compresa l’UE) nel controllo biologico di parassiti e fitopatie. Tuttavia, prima di consentire l’uso di microrganismi, è necessario verificare che il loro uso sia sicuro e non abbia conseguenze negative per la salute umana e animale o verso altri organismi “non bersaglio”.

Inoltre saranno necessari meno esperimenti sugli animali. La strategia Farm to Fork e il Green Deal mirano a ridurre la dipendenza e l’uso di prodotti fitosanitari chimici. I microrganismi utilizzati come agenti di biocontrollo nei prodotti fitosanitari forniscono agli agricoltori strumenti alternativi per sostituire i prodotti fitosanitari chimici. Possono essere utilizzati anche in agricoltura biologica.

I microrganismi sono presenti in natura e la maggior parte di essi è innocua. Molti di loro svolgono ruoli chiave negli ecosistemi, ad esempio decomponendo la materia organica nel suolo per renderla disponibile ad altri organismi, o arricchendo il suolo con l’azoto atmosferico (“fissazione dell’azoto”) per renderlo disponibile per le piante. Attualmente più di 60 microrganismi sono approvati nell’UE dopo che una valutazione scientifica del rischio ha confermato che il loro uso nei prodotti fitosanitari è sicuro.

Anche alcuni virus altamente specifici per insetti o piante sono attualmente approvati nell’UE a fini fitosanitari e si sono dimostrati sicuri da molti anni. Poiché sono altamente specifici nei confronti di un ristretto gruppo di parassiti delle piante, non possono infettare gli esseri umani o altri organismi che non sono parassiti delle piante. È importante sottolineare che i virus, come altri microrganismi, non saranno approvati se causano malattie nell’uomo.

I prodotti fitosanitari biologici contenenti microrganismi possono essere meno efficienti dei prodotti chimici, ad esempio a causa della loro ristretta gamma di ospiti e perché come organismi viventi richiedono condizioni ottimali per controllare con successo i parassiti. Questo li rende anche intrinsecamente più sicuri dei prodotti chimici. Tuttavia, l’uso di tali alternative biologiche gioca un ruolo chiave nell’agricoltura biologica, dove gli agricoltori possono utilizzare i microrganismi come agenti di controllo biologico.